ETF jako možnost diverzifikace úspor

Co jsou ETF?

Jsou to v podstatě investiční fondy, které se volně obchodují na každé světové burze. Jedná se o soubor aktiv různého typu od akcií a dluhopisů po měny nebo komodity, který je kotován na burze a jehož cena je dána souhrnem aktiv. Všichni známe možnost investovat do některého investičního fondu velkého bankovního domu. Jedná se prakticky o stejný princip s tím rozdílem, že investor může tento fond velmi rychle opustit. Prodej na burze většinou zabere pár sekund. A navíc je možné si vybrat z téměř neomezených možností investic.

Diverzifikace vyřešena

Každý, kdo si chtěl někdy koupit akcie, jistě slyšel, že klíčem k úspěchu je diverzifikace portfolia. Jinak řečeno, každý akcionář by si měl koupit minimálně deset až patnáct akcií, aby rovnoměrně rozložil riziko. Pokud by investice do jedné akcie byla sto tisíc korun, znamenalo by to počáteční investici milion korun anebo milion a půl. Tato částka může začátečníka odradit, avšak koupí vhodných ETF je problém diverzifikace vyřešen. Akciové ETF obsahují tradičně desítky různých titulů.

Další výhody ETF

Další nezměrnou výhodou je nákup akcií pro českého investora nedostupných nebo akcií s velkými poplatky. Po koronavirové krizi je velmi pravděpodobné, že Asie upevní svou pozice coby ekonomicky silného regionu. Koupě asijských akcií může být velmi složitá, ale ETF složených z japonských, čínských nebo jihokorejských firem je nepřeberné množství. Poplatky ETF jsou minimální, srovnatelné s nákupem běžných akcií.

Riziko ETF

Abychom neviděli vše zcela růžově, je nutné uvést, že i ETF mají svá rizika. Každý investor by si měl dobře prostudovat, co daný fond obsahuje a z čeho se skládá. Následně by si měl ověřit, zda se nejedná o ETF, které využívají obchodování na páku. Samotné ETF představují pro finanční trhy systematický risk. Vzhledem k jejich oblibě se většina obchodů se odehrává právě díky ETF. V případě krize se může stát, že se mnoho investorů rozhodne své fondy prodat. Toto rozhodnutí by několikanásobně zvýšilo výprodeje akcií a následkem toho i propad cen aktiv. Stoprocentně jistá investice v dnešním světě neexistuje.

Matěj Široký