Past na investory? SpaceX po burzovním debutu šokuje miliardovým hladem po hotovosti
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Akcie společnosti SpaceX zažila na finančních trzích doslova raketový start. Její hodnota vystoupala až k ceně 220 dolarů za akcii a během několika dní tak posílila o více než 35 %. Tento růst pomohl mnoha lidem stát se milionáři a Elonu Muskovi umožnil viditelně upevnit náskok v žebříčku nejbohatších lidí světa. Po tomto prudkém vzletu však následoval rychlý propad, a to až na cenu 150 dolarů za akcii, což je hodnota jen o něco vyšší, než za jakou se tento titul začal na finančních trzích původně obchodovat.
Očekávané vystřízlivění
Tento průběh, tedy velmi rychlý růst a následná fáze ochlazení, se víceméně očekával. Důvodem počáteční euforie bylo samozřejmě jméno Elona Muska, ale také mimořádná příležitost nakoupit akcie firmy, která se prakticky hned po svém burzovním debutu zařadila mezi největší korporace světa.
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SpaceX vstoupila na burzu s cenou 135 dolarů za akcii, první obchodní den uzavřela nad 160 dolary a její tržní kapitalizace se rychle přehoupla přes hranici dvou bilionů dolarů. Pak ale přišlo vystřízlivění. Minulý týden akcie odepsala 17,2 % a uzavírala na hodnotě 153,23 dolaru. To je sice stále nad cenou IPO, ale již zhruba o třetinu pod jejím krátkodobým maximem.
Samospád, který se nekonal
Předpokládalo se, že by se tato vzestupná tendence měla prodloužit minimálně do 7. července, kdy má být SpaceX zařazena do indexu Nasdaq-100. Matematika byla v tomto případě jednoduchá: čím větší bude burzovní kapitalizace SpaceX, tím větší váhu bude muset firma v indexu získat, a tím více akcií budou muset nakoupit především pasivní fondy a ETF, které Nasdaq-100 kopírují. J en nákupy fondů navázaných na tento index se odhadují zhruba na čtyři miliardy dolarů, přičemž další miliardy mohou přitéct od fondů sledujících širší indexy, například Russell 1000, do kterého byla SpaceX zařazena již 29. června. Logicky se tak čekalo, že akcie po tomto datu ještě nějakou dobu poroste samospádem. Tato teorie se však nepotvrdila a titul začal oslabovat mnohem dříve.
Technologický sen s průmyslovým dluhem
Změna sentimentu nastala ve chvíli, kdy vedení společnosti po mimořádně úspěšném vstupu na burzu oznámilo, že se pro dodatečný kapitál obrací také na dluhopisový trh. SpaceX vydala sérii dluhopisů v celkovém objemu 25 miliard dolarů s průměrným kuponem okolo 5,85 % a průměrnou splatností přibližně 10,5 roku. Pro investory to byl varovný signál. Firma sice vstoupila na burzu jako technologický sen s valuací kolem dvou bilionů dolarů, zároveň se však začala financovat jako kapitálově mimořádně hladový průmyslový gigant.
Tato skutečnost investorům připomněla, že SpaceX a s ní celý sektor umělé inteligence prozatím masivně spalují hotovost, aniž by vykazovaly odpovídající ziskovost. To, že firma bude okamžitě zisková, samozřejmě nikdo nečeká, avšak rychlost, s jakou se zadlužuje, vyvolává zcela oprávněné otázky.