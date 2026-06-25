Konec zlaté éry zbrojařů? Akcie Rheinmetallu zažívají tvrdý pád
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Pokud někdo začne dlouhodobě investovat na trzích a přizpůsobí tomu svou investiční strategii, pak jednou z možností, jak diverzifikovat vlastní portfolio, je investice nikoli do jednotlivých titulů, ale do celého sektoru. V posledních dnech přitom zažíváme velmi zajímavou sektorovou rotaci. O jaký sektor jde?
Výhody sektorového investování
Na začátku si připomeňme výhodu sektorového investování. Ta spočívá v tom, že sektory jsou mnohem méně volatilní než jednotlivé akcie. Díky tomu lze daleko lépe načasovat vstup do daného sektoru nebo výstup z něj. Samozřejmě že obecný problém časování trhů zůstává dál aktuální. Investor však má dostatek času na to, aby dokázal svou investiční strategii správně přehodnotit. Nemůže se mu stát, že jeden nebo dva dny, po které se nevěnuje finančním trhům, ho budou stát velké jmění. Na druhou stranu platí obecná rada, že by investor neměl mezi sektory rotovat příliš často, ale pouze v případě, kdy se jedná o dlouhodobý trend.
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Obranný průmysl na křižovatce
Přesně takovou sektorovou změnu nyní zažívá celý obranný sektor. Vzestup tohoto odvětví začal pozvolna s válkou na Ukrajině. Nebyl to však raketový růst, ale spíše postupná cesta vzhůru. Na začátku ruské invaze se zdálo, že půjde pouze o několikatýdenní záležitost. To se však nepotvrdilo a válka trvá dodnes. Evropa následně změnila přístup ke zbrojnímu průmyslu a dlouho zanedbávaný sektor se stal velkou investiční příležitostí. Velkým příběhem jsou v tomto ohledu akcie německé společnosti Rheinmetall. I přes velký propad od začátku roku si tyto akcie za posledních pět let připsaly neuvěřitelné, až pohádkové zhodnocení o 1031 %. Nyní se však začíná psát nová kapitola.
Změna válečné i rozpočtové reality
Nejde ani tak o to, že by se situace na Ukrajině blížila k podepsání mírové dohody, ale změnil se samotný styl vedení války. Není úplně jisté, zda budou klasické zbraně potřeba v takové míře jako doteď. Právě akcie Rheinmetallu poklesly o 18 % z toho důvodu, že Berlín údajně plánuje zrušit miliardový projekt na stavbu fregat F126, u kterého se očekávalo, že se hlavním dodavatelem stane právě společnost Rheinmetall. Německá vláda by navíc raději koupila osm menších fregat od jeho konkurenta, společnosti TKMS, která díky tomu posílila.
Druhý důvod pro oslabení zbrojařského sektoru souvisí s horšími makroekonomickými podmínkami a státními deficity. Čím dál více zadlužené evropské státy budou jen stěží plnit vysoké závazky na zbrojení. Zbrojní sektor tak má své nejlepší dny na finančních trzích za sebou a nyní zažíváme obecný výprodej těchto akcií. I to však může být pro dlouhodobé hráče dobrou zprávou, protože každá klesající fáze jednou skončí.