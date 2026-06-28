Poradna: O kolik mi sníží invalidní důchod?
štítek Invalidita čtení na 3 minuty | přečteno 1988×
Barbora: Několik let jsem pobírala invalidní důchod druhého stupně, k tomu jsem pracovala na zkrácený úvazek a platila daně. Teď mi snížili druhý stupeň na první stupeň. Přestože jsem pracovala, tak teď na tom budu finančně hůře. Jak si vypočítám, o kolik si pohorším? Kolik to asi bude?
Měsíční částka invalidního důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění před přiznáním stupně invalidity. Vaše výdělečná činnost během pobírání invalidního důchodu byla pro Vás přínosná z důvodu zvyšování životní úrovně a budoucího výpočtu starobního důchodu, ale již pobíraný invalidní důchod druhého stupně Vám takové zaměstnání nezvyšovalo.
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Důležitost vlastního příjmu
Finančně vyjít pouze s invalidním důchodem druhého stupně je mimořádně složité, vždyť v dubnu letošního roku činil průměrný invalidní důchod druhého stupně 12406 Kč. Z tohoto pohledu bylo velmi dobře, že jste měla vlastní příjem ze zkráceného úvazku. Velmi pozitivní je Vaše výdělečná činnost i pro výpočet starobního důchodu. Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně se totiž nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu. Náhradní dobou pojištění je pouze období čerpání invalidního důchodu třetího stupně. Ze zkráceného úvazku se vždy platí sociální pojištění, takže se období zaměstnání na zkrácený úvazek klasicky počítá do doby pojištění pro důchodové účely.
Přepočet invalidního důchodu
Změna stupně invalidity v průběhu čerpání invalidního důchodu je důvodem pro změnu měsíční částky invalidního důchodu. Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je vždy stejná, tu změna stupně invalidity neovlivňuje. Z důvodu snížení stupně invalidity dochází ke změně procentní výměry důchodu, jejíž částka závisí na individuálním průběhu pojištění. Při změně stupně invalidity se procentní výměra důchodu násobí příslušným koeficientem. Při snižování stupně invalidity je koeficient nižší než 1 a při zvýšení stupně invalidity je koeficient vyšší než 1. Níže jsou uvedeny jednotlivé přepočítací koeficienty ve všech variantách:
- při zlepšení zdravotního stavu z II. stupně na I. stupeň koeficient 0,6667
- při zlepšení zdravotního stavu z III. stupně na II. stupeň koeficient 0,5
- při zlepšení zdravotního stavu z III. stupně na I. stupeň koeficient 0,3333
- při zhoršení z I. stupně na II. stupeň koeficient 1,5
- při zhoršení z II. stupně na III. stupeň koeficient 2
- při zhoršení z I. stupně na III. stupeň koeficient 3
Praktický příklad
V dotazu neuvádíte, jak vysoký invalidní důchod aktuálně máte, proto si ukážeme na vzorovém příkladu postup, který můžete následně aplikovat pro Vaši částku invalidního důchodu. Paní XY má invalidní důchod druhého stupně ve výši 12900 Kč (základní výměra 4900 Kč + procentní výměra 8000 Kč). Při snížení stupně invalidity na první stupeň zůstane základní výměra stejně vysoká a procentní bude nově činit 5334 Kč (8000 Kč × 0,6667). Nově bude paní XY pobírat měsíční invalidní důchod prvního stupně ve výši 10234 Kč (4900 Kč + 5334 Kč). Měsíčně tedy dojde ke snížení měsíční částky invalidního důchodu o 2666 Kč.
Závěrem
Z důvodu zlepšení Vašeho zdravotního stavu se Vám sníží měsíční částka invalidního důchodu. Váš příjem dosahovaný během pobírání invalidního důchodu druhého stupně nebude mít na přepočet žádný vliv, bude se vycházet pouze ze současné částky invalidního důchodu. Z důvodu snížení měsíčního invalidního důchodu bude pro Vás výdělečná činnost na základě zkráceného úvazku ještě důležitější, než tomu bylo doposud.
TIP: Kalkulačka invalidního důchodu