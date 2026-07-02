Propad bitcoinu na 52000 dolarů? Proč by to byla ta nejlepší zpráva pro investory
štítek Kryptoměny čtení na 2 minuty | přečteno 415×
Cena bitcoinu se nyní pohybuje v pásmu mezi 58000 a 62000 dolary, přičemž se nachází přesně na jeho spodní hranici. Tato pozice je vysoce riziková. Pokud by totiž přišla velmi špatná zpráva, cena bitcoinu se výrazně propadne. Další silná úroveň podpory (support) leží na 52000 dolarech. Tento propad by však neznamenal definitivní konec, pro mnoho investorů by naopak představoval velmi dobrý signál. Proč?
Dilema halvingových cyklů
Zatím se zdá, že teorie halvingových cyklů funguje téměř neomylně. Jedinou velkou otázkou zůstává, zda bitcoin předvede ještě jeden poslední propad, takzvaný „drop“. Pokud bude logika cyklů platit naprosto neúprosně, měli bychom tento závěrečný pokles zaznamenat. Jisté to však není, protože bitcoin od posledního halvingu výrazně změnil své strukturální postavení. Nyní jej drží velké množství institucí, které uplatňují zcela jinou investiční strategii než nadšení bitcoineři, kteří kryptoměně věří již několik let a v jejichž víře v toto digitální aktivum je nemůže nic zviklat.
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Snažit se zachytit toto absolutní dno však nemá pro většinu investorů smysl. Bitcoin je mimořádně volatilní a trefit přesný obrat trhu vyžaduje velké zkušenosti, psychickou odolnost a hlavně neustálé sledování tržního dění. To je pro většinu drobných investorů, kteří mají vedle správy portfolia běžné zaměstnání, nevhodné. Mnohem spolehlivějším bodem, o který se lze opřít, je blížící se konec medvědího trendu.
Matematika medvědího trhu
Podle klasických výpočtů halvingových cyklů máme za sebou již více než 73 % medvědího trendu. Ať už se opíráme o metodu průměrného trvání medvědího trendu za poslední cyklus, nebo o počet dní uplynulých od halvingu, obě tyto metody se až překvapivě shodují. První model ukazuje, že by měl medvědí trend trvat ještě 100 dní, zatímco druhý hovoří o 99 dnech. Když k tomu připočteme historicky běžnou odchylku v rozsahu jednoho až dvou týdnů, vychází konec medvědího trendu na přelom září a října.
Strategie pro podzimní zlom
Sto dní medvědího trendu, které by nás měly čekat, ovšem neznamená, že budeme pouze sledovat, jak cena bitcoinu setrvale padá dolů. Vývoj může mít různé podoby. Cena bitcoinu se může pohybovat do strany, tedy bez velkých výkyvů oscilovat právě v pásmu 58000 až 62000 dolarů. Naopak může i růst a dávat naději na předčasnou změnu trendu, což znamená, že by cena mohla atakovat hranici 70000 dolarů, ze které by následně ustoupila. Skutečná změna trendu totiž představuje definitivní zlomení dlouhodobé tendence.
Stejně tak si nesmíme představovat, že v říjnu bude cena bitcoinu už jen stoupat. Velkou roli bude hrát burzovní psychologie, cykly očekávání a následných zklamání. Pro drobného investora se však otevírá ideální příležitost, aby využil posledních 100 dní medvědího trendu. To platí obzvláště v případě, že plánuje držet bitcoin dlouhodobě.