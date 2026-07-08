Tituly, které mi změnily život: Moje recenze a dojmy
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Ještě začátkem roku 2026 jsem se potýkal s herní krizí. Ačkoliv se svět konzolového hraní nachází na svém technologickém vrcholu, já jsem se cítil zaseknutý v rutině. Moje starší herní knihovna už mě nedokázala překvapit a měl jsem pocit, že jen neustále dokola hraji ty samé mechaniky v bleděmodrém. Hrál jsem dokola věci z knihovny, které jsem měl rozehrané z minulých let, a nové přírůstky jsem odkládal s tím, že „na to přijde řada". Přišla. Sedl jsem si, prošel Hry na PS5 na Allegru, vyfiltroval žánry a za jeden víkend jsem zásobník her doplnil natolik, že mám hrát na měsíce dopředu.
Prvním titulem, který mě naprosto pohltil, byl S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl D1 Edition (PS5). Cítit odpor spouště při střelbě v radioaktivní pustině Černobylu díky ovladači DualSense je zážitek, který mi vyrazil dech. Tato hra na ps 5 mi konečně ukázala, co znamená totální imerze. Stejně silné emoce ve mně vyvolal Ghost of Yotei (PS5). Jako milovník samurajské tématiky jsem byl fascinován, jak výkon konzole vykresluje dechberoucí scenérie divoké přírody roku 1603. Každé stéblo trávy reaguje na můj pohyb a vítr, což z této hry na PS5 dělá vizuální poezii.
Pro dny, kdy jsem měl chuť na něco nostalgického, ale v moderním kabátě, jsem zvolil Zaklínač 3: Divoký hon – Kompletní edice + Steelbook k 10. výročí (PS5). Tato speciální edice s ray tracingem vypadá na mé televizi lépe než většina novinek. Podobně mě nadchla Mafia: The Old Country – Limitovaná Edice (PS5), která mě přenesla na sicilský venkov s takovými detaily, že jsem měl pocit, jako bych sledoval interaktivní film. Pro mě jsou tyto hry pro ps5 důkazem, že herní průmysl je v roce 2026 na svém technologickém vrcholu.
EA SPORTS FC 26
Sportovní hry na PS5 mají jednu výhodu, která se málokdy zmiňuje: bleskové SSD znamená, že od spuštění hry po první přihrávku uplynou vteřiny, ne minuty. U fotbalové simulace, kde si chcete dát rychlý zápas mezi jinými věcmi, je tohle znát každý den.
EA SPORTS FC 26 je nejplynulejší fotbalová simulace, kterou jsem na PS5 hrál. Souboje o míč mají váhu a DualSense přidává fyzický kontext ke každému kontaktu. Víkendové zápasy s přáteli u jedné obrazovky jsou zpět na pořadu dne.
Co dělá hru skutečně „PS5 titulem"
Po roce hraní různých her mám docela jasno v tom, co odlišuje hry navržené pro PS5 od her, které jsou jen porty ze starší generace. Nejde o rozlišení ani snímkovou frekvenci – to jsou parametry, které sice zlepší vizuál, ale nezmění zásadně způsob, jakým hru hrajete.
Skutečný PS5 titul pracuje s DualSense jako s nástrojem pro sdělování informací. Odpor spouště, který se mění podle stavu zbraně nebo terénu. Haptika, která rozlišuje, jestli jdete po betonu, blátě nebo trávě. Prostorový zvuk, který vás bez pohledu na mapu orientuje v prostoru. S.T.A.L.K.E.R. 2 a Ghost of Yotei tohle dělají záměrně a konzistentně. U portů to buď chybí, nebo je to přidané jako afterthought a jde to vypnout bez jakéhokoli dopadu na hratelnost.
Druhý marker je načítání. PS5 SSD je schopné eliminovat loadingy jako takové – svět se načítá průběžně bez obrazovek s loadingem, fast travel je okamžitý a smrt vás vrátí zpět do hry dřív, než si stihnete uvědomit, že jste zemřeli. Hry, které tohle využívají, mění tempo celého zážitku. Ty, které na to nespoléhají, jsou jen rychlejší verze toho, co šlo hrát na PS4.
Limitované edice: kdy mají smysl a kdy ne
Steelbook edice vypadají dobře na polici, ale ne vždy stojí za příplatek. Rozhodující pro mě jsou dvě věci: jestli steelbook obsahuje fyzický disk nebo jen kód ke stažení, a jestli jsou přibaleny nějaké herní bonusy navíc – přídavná mise, kosmetika, soundtrack.
Zaklínač 3 Steelbook k 10. výročí fyzický disk obsahuje a vizuál obalu je výrazně lepší než standardní vydání. Mafia: The Old Country Limitovaná Edice přidává fyzický obsah, který se v základní edici nevyskytuje. U obou jsem příplatek za limitovanou edici nepovažoval za přemrštěný.
Všechny tituly jsem našel na Allegru – seřadil jsem nabídku podle ceny a u každého titulu zkontroloval hodnocení prodejce. Limitované edice Mafie a Steelbook Zaklínače jsem takhle sehnal za výrazně lepší cenu, než jakou jsem viděl jinde. Doručení přišlo druhý den.
Jak vybrat, co hrát jako první
Zásobník her je příjemný problém, ale pořadí hrání se vyplatí promyslet. Otevřené světy jako Ghost of Yotei nebo S.T.A.L.K.E.R. 2 si řeknou o desítky hodin a je dobré na ně jít tehdy, kdy máte čas se do nich ponořit. Mafia je příběhová hra, která funguje nejlépe na jedno delší sezení – ne po čtvrt hodině denně. Zaklínač 3 funguje oběma způsoby a EA SPORTS FC 26 je ideální na kratší hraní nebo na večery s přáteli.
Moje pořadí bylo: S.T.A.L.K.E.R. 2 přes vánoční volno, Mafia v lednu, Ghost of Yotei teď a Zaklínač 3 si šetřím na jaro. EA SPORTS FC 26 běží průběžně mezi tím vším. Zatím to funguje přesně tak, jak jsem plánoval.
Technické aspekty a proč mě hraní znovu baví
Při výběru se vždy zaměřuji na to, aby šlo o čistokrevné hry na PS5 (Playstation 5), a ne jen o porty ze starších generací. Skutečné hry na ps5 musí nabízet víc než jen vyšší rozlišení; vyžaduji aktivní využití haptiky a prostorového zvuku. Často také kontroluji sekci ps5 hry, abych zjistil, zda vývojáři přidali bonusový obsah pro nezávislou scénu.
Stabilita herního ekosystému v roce 2026 je obdivuhodná. Můj herní koutek se stal centrem domácí zábavy, kde si každý najde to své. I když občas sleduji i jiné platformy, nic se nevyrovná plynulosti, kterou mi nabízí ps 5. Díky prověřeným prodejcům na Allegru mám navíc jistotu, že i limitované edice se steelbooky získám za férovou cenu bez zbytečných přirážek, které se dříve objevovaly u spekulantů.
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