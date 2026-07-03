Jak ochránit hodnotu nemovitosti v době rostoucích cen a inflace?
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Růst cen stavebních materiálů (např. cementu, cihel či izolačních materiálů), inflace a vývoj na realitním trhu přímo ovlivňují hodnotu nemovitostí. Pokud jste koupili dům či byt před několika lety, jeho dnešní hodnota a zejména náklady na jeho případnou znovuvýstavbu jsou výrazně vyšší. Pro udržení a ochranu této investice již nestačí nemovitost pouze vlastnit, je třeba aktivně reagovat na ekonomické změny.
Proč stará pojistka v době inflace nestačí?
Největším rizikem pro majitele je tzv. podpojištění. Pokud hodnota vašeho domu na trhu vzrostla, ale vaše pojistná smlouva zůstala nezměněna, v případě totální škody (např. požáru) vám vyplacená částka nebude stačit na stavbu nového domu v dnešních cenách.
Tento problém pomáhá řešit automatická indexace, kterou kvalitní pojištění nemovitosti zahrnuje. Pojistná částka a pojistné se díky ní pravidelně přizpůsobují aktuální míře inflace i cenám na stavebním trhu. Díky tomu máte jistotu, že v případě pojistné události dostanete částku, která reálně pokryje náklady na opravu nebo výstavbu nové nemovitosti v odpovídajících cenách.
3 praktické kroky k ochraně hodnoty nemovitosti
1. Pravidelná údržba a revize
Zanedbaná údržba snižuje technickou hodnotu stavby. Pravidelné revize kotle, komína, hromosvodu a kontrola střechy předcházejí velkým škodám. Z pohledu pojišťoven je pravidelná údržba navíc podmínkou pro plné plnění při vzniku škody.
2. Cílené rekonstrukce
Investice do zateplení, výměny oken nebo instalace tepelného čerpadla přímo zvyšují tržní hodnotu nemovitosti a zároveň snižují provozní náklady na energie. Každou významnou rekonstrukci (která zvýší hodnotu domu o více než 10 %) je nutné nahlásit pojišťovně a upravit pojistnou smlouvu.
3. Tvorba účelové finanční rezervy:
Experti doporučují odkládat měsíčně přibližně 0,5 % až 1 % z hodnoty nemovitosti ročně na budoucí opravy a neočekávané havárie. Vlastní finanční rezerva je důležitá nejen při splácení hypotéky, ale i při dlouhodobé péči o nemovitost. Pomáhá pokrýt spoluúčast při pojistných událostech nebo opravy opotřebení, které pojištění nekryje.
|Typ opatření
|Finanční přínos
|Vliv na pojištění
|Indexace pojištění
|Ochrana před podpojištěním
|Garance vyplacení reálných tržních cen
|Energetická rekonstrukce
|Snížení měsíčních nákladů
|Nutnost zvýšit pojistnou částku ve smlouvě
|Pravidelná revize
|Předcházení haváriím
|Splnění podmínek pro výplatu pojistného plnění
Aktivní přístup ke správě majetku – kombinace technické údržby, finanční rezervy a správně nastavené pojistné smlouvy s indexací, je jediný spolehlivý způsob, jak ochránit hodnotu své nemovitosti před znehodnocením inflací.
Dlouhodobý horizont a psychologický klid
Kromě finančních a technických aspektů přináší systematická péče o nemovitost také neocenitelný psychologický komfort. Nemovitost je pro většinu lidí největší životní investicí a vědomí, že je její hodnota chráněna před tržními výkyvy i přírodními živly, odbourává každodenní stres.
Pokud navíc v budoucnu plánujete dům či byt využít jako zajištění na stáří nebo jej předat dětem, správně nastavený plán údržby a ochrany majetku zajistí, že si budova udrží vysoký standard i po několika desetiletích. Investice do prevence se tak z dlouhodobého pohledu vždy vrátí v podobě stabilního a bezpečného zázemí.
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