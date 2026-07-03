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Jak ochránit hodnotu nemovitosti v době rostoucích cen a inflace?

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foto: magnific.com

Růst cen stavebních materiálů (např. cementu, cihel či izolačních materiálů), inflace a vývoj na realitním trhu přímo ovlivňují hodnotu nemovitostí. Pokud jste koupili dům či byt před několika lety, jeho dnešní hodnota a zejména náklady na jeho případnou znovuvýstavbu jsou výrazně vyšší. Pro udržení a ochranu této investice již nestačí nemovitost pouze vlastnit, je třeba aktivně reagovat na ekonomické změny.

Proč stará pojistka v době inflace nestačí?

Největším rizikem pro majitele je tzv. podpojištění. Pokud hodnota vašeho domu na trhu vzrostla, ale vaše pojistná smlouva zůstala nezměněna, v případě totální škody (např. požáru) vám vyplacená částka nebude stačit na stavbu nového domu v dnešních cenách.

Tento problém pomáhá řešit automatická indexace, kterou kvalitní pojištění nemovitosti zahrnuje. Pojistná částka a pojistné se díky ní pravidelně přizpůsobují aktuální míře inflace i cenám na stavebním trhu. Díky tomu máte jistotu, že v případě pojistné události dostanete částku, která reálně pokryje náklady na opravu nebo výstavbu nové nemovitosti v odpovídajících cenách.

3 praktické kroky k ochraně hodnoty nemovitosti

1. Pravidelná údržba a revize

Zanedbaná údržba snižuje technickou hodnotu stavby. Pravidelné revize kotle, komína, hromosvodu a kontrola střechy předcházejí velkým škodám. Z pohledu pojišťoven je pravidelná údržba navíc podmínkou pro plné plnění při vzniku škody.

2. Cílené rekonstrukce

Investice do zateplení, výměny oken nebo instalace tepelného čerpadla přímo zvyšují tržní hodnotu nemovitosti a zároveň snižují provozní náklady na energie. Každou významnou rekonstrukci (která zvýší hodnotu domu o více než 10 %) je nutné nahlásit pojišťovně a upravit pojistnou smlouvu.

3. Tvorba účelové finanční rezervy:

Experti doporučují odkládat měsíčně přibližně 0,5 % až 1 % z hodnoty nemovitosti ročně na budoucí opravy a neočekávané havárie. Vlastní finanční rezerva je důležitá nejen při splácení hypotéky, ale i při dlouhodobé péči o nemovitost. Pomáhá pokrýt spoluúčast při pojistných událostech nebo opravy opotřebení, které pojištění nekryje.

foto: magnific.com
Typ opatření Finanční přínos Vliv na pojištění
Indexace pojištění Ochrana před podpojištěním Garance vyplacení reálných tržních cen
Energetická rekonstrukce Snížení měsíčních nákladů Nutnost zvýšit pojistnou částku ve smlouvě
Pravidelná revize Předcházení haváriím Splnění podmínek pro výplatu pojistného plnění

Aktivní přístup ke správě majetku – kombinace technické údržby, finanční rezervy a správně nastavené pojistné smlouvy s indexací, je jediný spolehlivý způsob, jak ochránit hodnotu své nemovitosti před znehodnocením inflací.

Dlouhodobý horizont a psychologický klid

Kromě finančních a technických aspektů přináší systematická péče o nemovitost také neocenitelný psychologický komfort. Nemovitost je pro většinu lidí největší životní investicí a vědomí, že je její hodnota chráněna před tržními výkyvy i přírodními živly, odbourává každodenní stres.

Pokud navíc v budoucnu plánujete dům či byt využít jako zajištění na stáří nebo jej předat dětem, správně nastavený plán údržby a ochrany majetku zajistí, že si budova udrží vysoký standard i po několika desetiletích. Investice do prevence se tak z dlouhodobého pohledu vždy vrátí v podobě stabilního a bezpečného zázemí.

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