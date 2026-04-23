Nová dot-com bublina? Výrobci tenisek stačilo přidat do názvu „AI“ a akcie vyletěly o 600 %
Často se mluví o tom, že současná horečka kolem umělé inteligence není stejnou investiční bublinou, jakou byla ta internetová na přelomu tisíciletí. Technologický rozmach internetu tehdy na finančních trzích vyvrcholil prasknutím takzvané dot-com bubliny. V té době stačilo pro úspěch na burze prakticky jediné: přidat k názvu firmy koncovku „.com“. Ceny akcií pak raketově rostly, často zcela bez ohledu na reálná čísla nebo udržitelnost obchodního modelu.
Falešný pocit imunity
V případě umělé inteligence analytici často namítají, že situace je jiná. Argumentují tím, že na rozdíl od roku 2000 dnes za vývojem stojí technologičtí giganti s obrovskými zisky a hotovostí. Jak se však ukazuje, ani to nebrání vzniku čistě spekulativních příběhů, které jako by z oka vypadly těm z konce devadesátých let.
Od vlněných tenisek k serverům
Jeden takový příběh, v němž se místo koncovky „.com“ stala spásným zaklínadlem pouhá dvě písmena, konkrétně zkratka AI, se odehrál letos v dubnu. Hlavním hrdinou je společnost Allbirds, kdysi ikonický výrobce udržitelných vlněných tenisek. Firma, kterou si oblíbila elita ze Silicon Valley a která se při vstupu na burzu v roce 2021 pyšnila hodnotou přes 4 miliardy dolarů, se v posledních letech ocitla v hluboké krizi. Její tržby se propadly na polovinu a hodnota akcií klesla o drtivých 99 % z původních 300 dolarů (po započtení splitu) na pouhé 3 dolary.
Tváří v tvář hrozícímu zániku se však vedení odhodlalo k bizarnímu kroku, který trhy šokoval. Společnost Allbirds fakticky prodala své duševní vlastnictví v oblasti obuvi za zlomkových 39 milionů dolarů a oznámila radikální „pivot“ k AI infrastruktuře. Pod novým názvem NewBird AI chce firma nabízet pronájem výpočetního výkonu, tedy takzvané GPU-as-a-Service.
Reakce trhu na sebe nenechala dlouho čekat a připomněla ty nejdivočejší časy internetové horečky. Přestože firma nemá v oboru AI žádnou historii ani zázemí, stačilo oznámení o nákupu grafických čipů a změna jména, aby akcie během jediného dne vystřelily o více než 600 %. Tržní kapitalizace firmy tak během pár hodin vzrostla o 127 milionů dolarů.
Stará chamtivost v moderním obalu
Případ NewBird AI je varovným signálem. Ukazuje nám, že i když má technologie AI reálný fundament, trh je stále náchylný k iracionálnímu chování. Stačí magická zkratka v názvu a investoři jsou ochotni věřit, že se výrobce vlněných bot dokáže přes noc proměnit v technologického dravce konkurujícího hyperscalerům. Zkrátka když trh začne oceňovat pouhou změnu slovníku jako změnu ekonomické reality, není to důkaz nové éry, ale staré, dobře známé spekulativní chamtivosti v nejmodernějším obalu.