Poradna: OSVČ a váhání nad zkráceným úvazkem
štítek Osobní finance čtení na 3 minuty | přečteno 296×
Vojtěch: V podnikání se mi daří méně než před několika lety. Mzdy rostou, je inflace, náklady mi stoupají, moje příjmy však poslední roky dokonce klesly. Reálně jsem na tom čím dál hůř, AI mění v mém oboru pravidla hry. Nyní mám možnost zaměstnání na zkrácený úvazek, peníze potřebuji, nevím, zdali to zvládnu skloubit, nejlepší dlouholeté klienty nechci pustit. Co by pro mě zkrácený úvazek znamenal?
Výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti, kdy se soustředíte pouze na své podnikání, je samozřejmě zcela odlišný od situace, kdy byste vykonával své podnikání při zaměstnání. Druhá varianta má pochopitelně své výhody i nevýhody. Vzhledem k tomu, že poslední roky se Vaše finanční situace zhoršuje, tak berte možnost výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání jako Vaši šanci. Níže uvedu několik výhod, které by tato kombinace pro Vás znamenala:
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- V zaměstnání na zkrácený úvazek budete mít vyřešen svůj pojistný vztah, zaměstnavatel za Vás bude odvádět sociální i zdravotní pojištění, budete nemocensky pojištěn a zaměstnání se Vám bude hodnotit pro důchodové účely.
- Pravidelná mzda ze zaměstnání je pro dlouhodobé OSVČ, které musely často své odběratele urgovat a setkaly se dokonce s nezaplacenými fakturami, vítaná změna a silný pocit jistoty.
- Podnikání bude Vaší vedlejší samostatnou výdělečnou činností (hlavní bude zaměstnání). Tuto skutečnost musíte samozřejmě oznámit zdravotní pojišťovně i OSSZ. Za měsíce výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění platný pro hlavní činnost.
- Při nižším ročním zisku to znamená významnou úsporu na sociálním a zdravotním pojištění z podnikání.Budete mít dva různé příjmy, diverzifikace příjmů přináší stabilitu a jistotu.
Pocit finanční jistoty a snadnější plánování
Jestliže přijmete zaměstnání na zkrácený úvazek, potom budete mít určitou finanční jistotu, což se může pozitivně projevit i na Vašem podnikání, protože nebudete pod takovým tlakem a nebudete muset tolik tlačit na pilu. Skloubit dlouhodobě podnikání a zaměstnání je velmi náročné, vyžaduje to skvělou organizaci práce, velmi pečlivý a zodpovědný přístup a důsledné plánování. Uvidíte, jak na tom budete časově, samozřejmě se budete nejvíce věnovat nejlepším klientům a nejméně ziskové činnosti budete dělat pouze, když to budete stíhat. Důležité je nepřepálit začátek a hned na začátku dodržovat plán, v opačném případě byste to za pár měsíců již nemusel vůbec zvládat a tento souběh činností by měl i negativní vliv na Vaše zaměstnání.
Situaci lze změnit
Vzhledem k tomu, že finančně se Vaše situace zhoršuje již několik let, tak je možnost práce na zkrácený úvazek zajímavým řešením Vaší situace. Budete mít pravidelný příjem a stále se budete moci věnovat svým nejlepším klientům a nebudete muset již zajišťovat nové klienty, což je časově velmi náročné a s nejistým výsledkem. Když se Vám tento model osvědčí, tak to bude pro Vás jenom dobře. Pokud by příjmy z podnikání stále klesaly, tak byste mohl případně přejít na plný úvazek. Jestliže budete svoji práci dělat dobře, tak by s tím pravděpodobně neměl být problém. Kdyby se Vám případně velmi dařilo v práci i v podnikání, tak byste si musel pravděpodobně vybrat.
Závěrem
Najít pracovní uplatnění na zkrácený úvazek, který je pro Vás nyní velmi zajímavým řešením Vaší situace, není mnohdy jednoduché, Vám se to podařilo, což je dobře. Skloubit podnikání a zaměstnání není snadné, ale řadě lidí se to daří a jsou spokojení. Může to být i Váš případ. Pokud by to pro Vás bylo náročné, nebo to prostě nešlo, tak byste buď podnikání ještě více omezil, nebo začal pracovat na plný úvazek, nebo se vrátil zase k podnikání na plný úvazek. Důležité je, že pokles příjmů chcete aktivně řešit a pasivně nečekáte, že se situace změní.