Grál dlouhodobého investování
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Když chce dnes někdo investovat na trhu, představí si úspěšné tradery, kteří dokážou během několika dní nebo týdnů znásobit investované peníze. Je to lákavá představa, ale pro drobného investora velmi mylná. Konkurovat dnes algoritmům anebo zkušeným obchodníkům na finančních parketech je stejné jako pokusit se hrát fotbal s profesionálními hráči.
Kouzlo investorské askeze
Pro drobného investora existuje možnost, jak si na burze přivydělat, ale bude muset akceptovat jednu z hlavních psychologických překážek: investorskou nudu. Úspěch dlouhodobého investování je totiž založen na jednoduché, ale přísné investorské askezi.
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První pravidlo zní, že investor by se měl zbavit myšlenky na načasování trhu. Ta je právě v tradingu klíčová. Trader se snaží z grafů vyčíst dna a vrcholy dané akcie. Snaží se trefit správný okamžik anebo správnou akcii. Jenomže tudy cesta malého hráče k trvalému úspěchu na finančních trzích nevede. Statistiky mluví o úplně jiných přednostech. To, co vytváří základ dlouhodobého investování, je trvalá účast na trhu, nízké náklady a široká diverzifikace.
Síla složeného úročení
V dlouhodobém horizontu trhy neustále rostou. Trh se po propadech vždy zotaví. Následně dosáhne nových maxim, která však neudrží, a poté se znovu propadne. Dlouhodobý investor by se neměl těmito pohyby nechat zmást. Ví totiž, že klíč k úspěchu se jmenuje složené úročení. Investor tedy nemusí mít geniální cit pro načasování trhu, ale musí na něm zůstat a pravidelně investovat.
Tyto pravidelné investice by se měly řídit podle předem daného klíče se zásadou, že méně znamená více. Dlouhodobé průzkumy a data totiž ukazují, že nejvyšší úspěšnosti dosahují klienti, kteří do svého portfolia příliš nezasahovali.
Strategická rovnováha aktiv
Kromě pravidelných investic je potřeba nepodcenit aspekt diverzifikace. Dlouhodobý výnos portfolia není dán jen výběrem jednotlivých akcií, ale především poměrem mezi akciemi, dluhopisy a případně dalšími třídami aktiv, jako jsou zlato nebo kryptoměny. Velké zásahy ze strony centrálních bank v minulosti způsobily, že vlastnictví dluhopisů nedávalo velký smysl. Jejich roční výnosy byly malé a v důsledku utahování měnové politiky hodnota starších obligací klesla.
Nyní se však pomalu, ale jistě dostáváme do další fáze měnového cyklu, kdy se jejich držení začíná vyplácet i drobným investorům. Správná otázka pro drobného investora tak zní: kolik procent aktiv chci alokovat do akcií, dluhopisů, zlata, kryptoměn či do jiné alternativní investice? Právě v nalezení této strategické rovnováhy, a především v chladnokrevné disciplíně u ní setrvat, totiž spočívá ten skutečný, byť na první pohled nudný, svatý grál moderního investování.