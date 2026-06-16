Raketový start na burze: Akcie SpaceX trhají rekordy. Jde o životní příležitost, nebo bublinu?
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Pátek 12. června 2026 vstoupil do burzovní historie. Na tento den připadl vstup společnosti SpaceX pod zkratkou SPCX na finanční trhy. Upisovací cena byla stanovena na 135 dolarů pro velké finanční instituce, ale hned po otevření trhů burzovní šílenství nebralo konce. Hlad po této akcii byl ze strany investorů enormní. První obchodní den akcie uzavřely na 161 dolarech.
První oficiální bilionář v historii
Ani po víkendu burzovní horečka neskončila. V době psaní článku dosáhla cena už 195 dolarů. Tato rekordní hodnota udělala radost nejen finančním institucím a organizacím, které se na úpisu podílely, ale především Elonu Muskovi, který v žebříčku nejbohatších lidí značně odskočil.
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Díky tomuto raketovému růstu se Elon Musk stal vůbec prvním oficiálním dolarovým bilionářem v historii lidstva. Časopis Forbes odhaduje jeho aktuální jmění na zhruba 1,1 bilionu dolarů. Samotná tržní hodnota SpaceX se při současné ceně 195 dolarů pohybuje bezpečně nad hranicí 2,5 bilionu dolarů.
SpaceX se tak okamžitě stala šestou největší veřejně obchodovanou společností na světě. Přeskočila hned čtyři velké firmy: technologickou společnost Broadcom, saúdskou společnost Aramco, které navíc vzala titul největšího IPO, a pak i další Muskovu společnost Tesla. Nově překonala také tchajwanského výrobce čipů TSMC, na kterého ještě nedávno ztrácela několik desítek miliard dolarů. Dotáhnout se na další firmu v pořadí, tedy Amazon, však bude velmi složité.
Růst nemusí být u konce
Jízda akcií SpaceX přitom nemusí být ještě u konce. Nasdaq už dříve upravil pravidla tak, že mimořádně velké nové emise mohou za určitých podmínek vstoupit do indexu Nasdaq-100 už po 15 obchodních dnech. Pokud se to SpaceX podaří, spustí to další vlnu nákupů ze strany pasivních fondů a velkých institucionálních investorů. Akcie tak mohou v nejbližších týdnech dostat další růstový impulz.
Právě tento růst však ještě více zvýrazňuje otázku, jak moc jsou akcie SpaceX nadhodnocené. Fundamenty společnosti jsou totiž v ostrém kontrastu s její současnou tržní cenou. Když se podíváme na tvrdá data, zjistíme, že investoři v tomto případě nekupují ani tak současné zisky, jako spíše velmi odvážný příběh o budoucnosti. Vstupujeme totiž do éry, kdy se hodnota firmy neměří pouze aktuálním cash flow, ale velikostí jejích vizí. A ty má Elon Musk tradičně největší na světě.
Budoucnost v kontrastu s tvrdou realitou
Oficiální finanční výkazy ukazují, že SpaceX zatím peníze spíše pálí, než aby je stabilně generovala. Za rok 2025 společnost vykázala čistou ztrátu 4,9 miliardy dolarů. Pokud započítáme i první čtvrtletí roku 2026, kumulovaná ztráta od začátku roku 2025 do konce března 2026 dosahuje podle dostupných údajů 8,7 miliardy dolarů. Dosažení trvale kladného hospodaření tak může být otázkou mnoha let.
Právě proto akcie SpaceX pravděpodobně dříve či později zasáhne cenová korekce. V případě velkých IPO to není nic výjimečného. Po několika týdnech nebo měsících může opadnout prvotní nadšení a investoři se začnou ptát, jaká je skutečná cena firmy, která slibuje vybudovat orbitální datová centra využívající obrovský přísun solární energie. SpaceX tak dnes není jen sázkou na rakety, satelity a Starlink. Je to především sázka na Muskův příběh o budoucnosti. A burzovní historie opakovaně ukazuje, že největší příběhy bývají na začátku zároveň nejdražší.