Poradna: Vychází mi vysoký důchod při nízkých příjmech, je to vůbec možné?
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 661×
Eva: V září půjdu do normálního důchodu, takže si už stříhám metr a nemůžu se dočkat. Důchod bych měla mít cca 23000 Kč. Dokud ho však nedostanu, tak tomu neuvěřím, protože jsem měla vždy podprůměrné příjmy. Na druhou stranu jsem kromě péče o dvě děti vždy pracovala. Skutečně mohu dostat takový důchod?
I při nižších příjmech může být přiznán nadprůměrný důchod ve výši 23000 Kč. Vzhledem k tomu, že neznám detailně Váš průběh pojištění, tak pochopitelně Vám nemohu říci, že i Vy budete mít důchod 23000 Kč. Obecně ale platí, že při vysoké době pojištění a nároku na výchovné na dvě děti může být řádný starobní důchod ve výši 23000 Kč i při nízké průměrné mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu).
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- Na doplnění uvádím, že měsíční důchod ve výši 23000 Kč je nadprůměrný, ale ne příliš výrazně, když průměrný starobní důchod v březnu letošního roku činil 21793 Kč.
Jak se vypočítá osobní vyměřovací základ?
Do výpočtové formule starobního důchodu vstupuje osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda za odpracované roky), získaná doba pojištění a právě výchovné na děti. Osobní vyměřovací základ se při odchodu do důchodu v roce 2026 vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025, přičemž jednotlivé roční příjmy se přepočítávají pomocí koeficientů zohledňujících inflaci tak, aby každý rok měl stejnou příjmovou váhu.
Praktické výpočty
V dotazu neuvádíte Vaši dobu pojištění, takže pro názornost uvedu příklady, kdy je přiznán řádný starobní důchod při uplatnění výchovného na dvě děti přesně ve výši 23000 Kč, přičemž dobu pojištění zvolím v rozsahu 44 let až 47 let. Z tabulky je tak názorně vidět, že každý rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu velkou roli. Výchovné na děti je ve všech případech stejně vysoké a činí 1000 Kč (500 Kč na každé dítě).
|Průměrná důchodová mzda
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|39485 Kč
|44 let
|23000 Kč
|37260 Kč
|45 let
|23000 Kč
|35140 Kč
|46 let
|23000 Kč
|33105 Kč
|47 let
|23000 Kč
Vysoká doba pojištění je nutností
Z tabulky názorně vidíme, že při vysoké době pojištění a uplatnění výchovného na dvě děti stačí k dosažení nadprůměrného důchodu ve výši 23000 Kč i podprůměrné příjmy. Důvodem je právě vysoká doba pojištění a čerpání výchovného. Odhadovat výši státního důchodu pouze dle současné mzdy může být dosti nepřesné, protože výpočet důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Samozřejmě však nemohou být příjmy velmi nízké, vždyť při získání doby pojištění v rozsahu 44 let je nutné mít průměrnou mzdu cca 39500 Kč, což je sice méně než průměrná mzda nebo medián mzdy, ale stále hodně lidí má svoji měsíční mzdu nižší. Při době pojištění v rozsahu 46 let již stačí mít průměrnou mzdu 35140 Kč, každý rok pojištění navíc snižuje příjmové nároky k dosažení nadprůměrného důchodu ve výši 23000 Kč.
Závěrem
Vzhledem k tomu, že odcházíte až do řádného starobního důchodu, tak se vyhýbáte krácení, které se provádí při výpočtu předčasného důchodu. Dle formulace dotazu jste získala vysokou dobu pojištění a máte nárok na výchovné na dvě děti, takže i při podprůměrných příjmech nemusíte mít obavy z nízkého starobního důchodu. Celý život jste pracovala, což je pro Váš výpočet starobního důchodu velmi důležité, zdali to však bude stačit na nadprůměrný důchod, to záleží na Vašem skutečném osobním vyměřovacím základu.
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu