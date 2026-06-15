Poradna: Kolik let potřebuji na záchranu svého důchodu?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 523×
Marek: V posledních devíti letech jsem si platil jako OSVČ minimální zálohy na sociálním pojištění. Nyní jsem zaměstnancem. Jak moc těchto devět let ovlivní mé důchodové nároky? Za jak dlouho to zaměstnáním příjmově spravím?
Nevím, kdy budete odcházet do starobního důchodu a jaká legislativa bude platit v daném roce. Dle aktuálně platné legislativy platí, že měsíční částka starobního důchodu závisí na osobním vyměřovacím základu (průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě) a získané době pojištění. S dobou pojištění, kdy jste jako OSVČ platil minimální zálohy na sociálním pojištění, není problém. Pojištěný rok se do doby pojištění započítává vždy jako jeden rok, bez ohledu na výši příjmů. Problémem zůstává výpočet osobního vyměřovacího základu.
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Hodnotí se příjmy od roku 1986
Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí všechny rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986 po současnost, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Každý rok má stejnou váhu. Zjednodušeně řečeno se tak osobní vyměřovací základ vypočítá tak, že se všechny přepočtené roční příjmy „zprůměrují“ a přepočítají na jeden měsíc.
Vzhledem k tomu, že při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí období za roky 1986 až 2025, tedy za 40 let, tak 10 příjmově špatných let (kam samozřejmě platí i období platby minimálního sociálního pojištění jako OSVČ) má samozřejmě negativní vliv, ale 10 let ovlivňuje osobní vyměřovací základ z 25 %. Takže 30 příjmově povedených let to relativně napraví. Snížení důchodu to i tak bude poměrně značné, jak si vypočítáme v praktickém příkladu. Ve Vašem případě bude tedy záviset na tom, jaké příjmy budete mít v dalších letech.
Jak moc jsou minimální zálohy špatné?
Platba minimálních záloh na sociálním pojištění jako OSVČ má negativní vliv na výši státního důchodu. Vždyť platba minimálního sociálního pojištění v letech 2017 až 2023 odpovídá po přepočtu ve všech letech hrubé měsíční mzdě v rozmezí 11000 až 12000 Kč, za rok 2024 je to necelých 14000 Kč a za rok 2025 již 16300 Kč. Průměr za těchto devět let (2017 až 2025) je cca 12300 Kč.
Praktický výpočet
Pan XY v letech 2008 až 2016 (za devět let) měl vždy přepočtenou měsíční mzdu (tj. v současné hodnotě) 50000 Kč, v letech 2017 až 2025 (za devět let) platil minimální měsíční zálohy, což odpovídá zmíněným 12300 Kč. Průměr za těchto 18 let je tedy 31150 Kč. Platba devíti let minimálních záloh výrazně snížila osobní vyměřovací základ.
Pan AB měl v letech 1986 až 2016 (tj. 31 let) hrubou měsíční mzdu po přepočtu 50000 Kč a v devíti letech (2017 až 2025) si platil minimální měsíční zálohy. Průměrná hrubá mzda za těchto 40 let je tedy 41517 Kč.
Oba výpočty jsou zjednodušené, nepočítáme s vyloučenými dobami, přestupnými roky a stejnou přepočtenou měsíční mzdou. Každopádně vidíme, že devět let plateb minimálních záloh jako OSVČ sníží významně osobní vyměřovací základ i v dlouhodobém horizontu 40 let.
Závěrem
Placení minimálního sociálního pojištění jako OSVČ po dobu devíti let bude mít negativní vliv na výpočet Vašeho starobního důchodu, protože Vám sníží Váš osobní vyměřovací základ. Rozhodující budou Vaše započitatelné příjmy v ostatních letech (před zahájením podnikání i po skončení podnikání) a jaká bude důchodová legislativa v roce, kdy budete odcházet do důchodu. Pozitivní však je, že jste nyní zaměstnanec. I zaměstnání za minimální mzdu je pro výši státního důchodu příznivější než platba minimálních záloh jako OSVČ. Každým odpracovaným rokem si budete svůj osobní vyměřovací základ zvyšovat.
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu
TIP: Kalkulačka průměrné důchodové mzdy