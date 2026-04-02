Svět v krizi, Musk chystá bombu. Největší vstup na burzu v historii má přepsat pravidla hry
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 1312×
Rok 2026 je pro investory zatím velmi náročný. Od hektického vstupu do nového roku spojeného s událostmi ve Venezuele přes výběr nového guvernéra Fedu až po aktuální válku v Íránu nemají trhy prakticky možnost si vydechnout. Nejsou to však jen geopolitické a makroekonomické vrásky, které na investory čekají. Letošek by totiž mohl být ve znamení dlouho očekávaného vstupu společnosti SpaceX na burzu. A podle všeho půjde o vůbec největší IPO v historii.
Více než jen rakety: Zlatý důl jménem Starlink
Společnost SpaceX (celým názvem Space Exploration Technologies Corp.), kterou Elon Musk založil v roce 2002, je dnes celosvětovým fenoménem. Její hlavní, dlouhodobou a nesmírně ambiciózní vizí je snížit náklady na cestování do vesmíru natolik, aby lidstvo mohlo kolonizovat Mars. Raketový výzkum a vývoj se sice obecně považují za extrémně nákladnou záležitost a málokdy jde o rentabilní byznys, nicméně SpaceX rozhodně není černou dírou na utopické plány.
Firma stojí na pevných komerčních základech, a to především díky své síti Starlink. Tento globální satelitní internet generuje společnosti masivní a stabilní příjmy z předplatného po celém světě. Nehledě na to, jak obrovskou roli dnes Starlink hraje na geopolitickém hřišti. Společnost navíc neusíná na vavřínech a masivně expanduje. Nedávno se například dohodla na odkupu lukrativních frekvencí od společnosti EchoStar za 20 miliard dolarů. Tyto frekvence chce SpaceX využít pro vývoj mobilních služeb Starlink nové generace, čímž se stane přímým a nesmírně silným konkurentem největších amerických telekomunikačních operátorů.
Nekonvenční debut pod taktovkou Elona Muska
Jak lze od Elona Muska očekávat, vstup SpaceX na burzu se rozhodně nebude držet zaběhnutých pravidel Wall Street. Debut je podle uniklých informací naplánován na polovinu června, přičemž společnost chce na trhu získat ohromných 40 až 80 miliard dolarů. Tím by hravě překonala dosavadní rekord saúdskoarabského ropného gigantu Aramco, který v roce 2019 vybral necelých 30 miliard dolarů.
Musk si pro tento historický milník píše vlastní pravidla a klade nebývalý důraz na drobné investory. Zatímco běžně získávají retailoví hráči jen asi 10 % nabízených akcií, Musk jim chce vyčlenit minimálně třetinu. Zároveň se zvažuje preferenční zacházení s loajálními investory, kteří již drží akcie Tesly nebo Muskovi pomohli s odkupem sítě X.
Místo zdlouhavých prezentací v oblecích chce Musk navíc pozvat manažery fondů přímo do továren SpaceX a na odpalovací rampy na Floridě, aby viděli rakety na vlastní oči. Ve hře je i zrušení, nebo naopak nestandardní prodloužení tradičních lhůt pro zákaz prodeje akcií (tzv. lock-up) pro rané investory. V každém případě se investorům nabízí investice do společnosti, která má kvazimonopol a bude nadále udávat technologický rytmus světa.