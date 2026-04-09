O invalidní důchod je možné požádat i před šedesátkou
Odchod do předčasného důchodu ze zdravotních důvodů dává smysl, pouze však za předpokladu, že nemůže být přiznán invalidní důchod. Při splnění zákonných podmínek může být invalidní důchod přiznán i před šedesátkou.
Nárok na invalidní důchod mají občané, kteří si o invalidní důchod požádají, získají minimální dobu pojištění a jsou uznáni invalidními v prvním, ve druhém nebo ve třetím stupni invalidity. V praxi může být invalidní důchod přiznán i v předdůchodovém věku. Souběh řádného a invalidního důchodu není pochopitelně možný.
Někteří občané v předdůchodovém věku si již žádost o invalidní důchod nepodávají, nějak to v práci vydrží a v nejdřívějším možném termínu odchází do předčasného důchodu. Z jejich pohledu je to samozřejmě lepší než pracovat až do řádného důchodového věku, protože by to zdravotně nezvládli. Z finančního hlediska by však pro ně bylo výhodnější si o invalidní důchod požádat a až do dosažení řádného důchodového věku pobírat právě invalidní důchod a následně odejít až do řádného starobního důchodu, který je značně vyšší než předčasný důchod.
Podmínka minimální doby pojištění
Žadatelé o invalidní důchod starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech, aby splnili podmínku minimální doby pojištění nutné pro přiznání invalidního důchodu. Kdo má více než 38 let, ten splní podmínku minimální doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být invalidní důchod přiznán. Pro lidi v předdůchodovém věku, kteří si hlídali svůj průběh pojištění, není splnění podmínky minimální doby pojištění problém.
Vyplatí se to zkusit
Zdravotní hranice mezi přiznáním či nepřiznáním alespoň invalidního důchodu prvního stupně bývá v praxi někdy tenká. Ne všechny zdravotní problémy pochopitelně stačí pro přiznání invalidity. Posudkoví lékaři při hodnocení zdravotního stavu postupují v souladu s legislativou hodnotící zdravotní stav. Vzhledem k tomu, že je však podání žádosti o invalidní důchod bez finančních poplatků, tak je pro lidi se zdravotními problémy vhodné si nejdříve požádat o invalidní důchod a o předčasný důchod si požádat teprve v situaci, kdy bude žádost o invalidní důchod zamítnuta. Průběh řízení o invalidní důchod nějakou dobu trvá, proto je vhodné si o invalidní důchod zažádat v dostatečném předstihu, přičemž je vhodné tento krok konzultovat s ošetřujícím lékařem.
TIP: Kalkulačka invalidního důchodu
