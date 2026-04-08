Nevyčerpání podpory v nezaměstnanosti v předdůchodovém věku se nevyplácí
Přijít o práci v předdůchodovém věku je nepříjemné. Není to však důvodem pro okamžitý odchod do předčasného důchodu. Evidence na úřadu práce přináší hned několik finančních výhod. Podívejme se na ně.
Lidé starší 57 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. Výpočet podpory v nezaměstnanosti je v roce 2026 výhodnější, než tomu bylo v roce 2025. Samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti je tak příznivý a podpora v nezaměstnanosti je poměrně vysoká. Finanční rozhodnutí je tak dobré dělat až po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají pojištěnci, kteří získali dobu pojištění v rozsahu alespoň 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech.
Při vyšších příjmech je podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu vyšší, než by byl případný předčasný důchod. I při nižších příjmech je podpora v nezaměstnanosti vyšší alespoň po dobu prvních tří měsíců a v dalších třech měsících je jenom nepatrně nižší, než by byl předčasný důchod. Vždyť při rozhodné průměrné čisté mzdě ve výši 32000 Kč činí v prvních třech měsících podpora v nezaměstnanosti 25600 Kč, v dalších třech měsících 16000 Kč a v následujících měsících 12800 Kč.
Evidence na úřadu práce po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává do doby pojištění ovlivňující měsíční částku státního důchodu. Každý ukončený rok pojištění hraje při samotném výpočtu měsíční částky státního důchodu velkou roli.
Čerpání podpory v nezaměstnanosti je důvodem, proč se do předčasného důchodu odejde později. Čím později se přitom do předčasného důchodu odejde, tím nižší krácení a nižší rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem.
Přestože je situace lidí v předdůchodovém věku na trhu práce složitá, tak během pobírání podpory v nezaměstnanosti se může podařit najít nové pracovní uplatnění a následně odejít až do řádného starobního důchodu.
Z podpory v nezaměstnanosti se neplatí daně
Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí v čistém, to znamená, že se z ní neplatí daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Při splnění zákonných podmínek se evidence na úřadu práce hodnotí jako náhradní doba pojištění. Zejména v prvních třech měsících je samotná podpora v nezaměstnanosti vysoká. Do předčasného důchodu je tak vhodné odcházet až po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti.
TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti
