Poradna: Do předčasného důchodu nemůžu, co mám dělat?
štítky Penze Právo čtení na 3 minuty | přečteno 9141×
Rostislav: Nyní jsem bez práce, uvažoval jsem o předčasném důchodu, ale prý nesplňuji podmínky. Tak nevím, co mám dělat. Práci se mi nedaří najít. Kdy budu moci odejít do předčasného důchodu?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku za podmínky získání minimální doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pokud nesplňujete jednu z těchto dvou podmínek, tak Vám v současné době nemůže být předčasný důchod přiznán. V dotazu nepíšete bližší informace, takže odpovím obecně. Pokud je problém ve Vašem věku, tak je to jasné, až dosáhnete věku o tři roky nižšího než je Váš řádný důchodový věk, tak budete moci teprve odejít do předčasného důchodu. Důchodový věk se liší dle věku narození a je uveden v příloze číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Můžete využít i odkaz na důchodovou kalkulačku, vše samozřejmě dle aktuálně platné legislativy.
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Minimální doba pojištění 40 let
Pro přiznání předčasného důchodu je nutno získat 40 let pojištění (včetně náhradních dob pojištění). Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou tedy přísnější než u řádného starobního důchodu, kde stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. Jestliže jste nezískal potřebnou dobu pojištění v rozsahu 40 let, ale získal jste alespoň dobu pojištění v rozsahu 35 let, potom odejdete až do řádného starobního důchodu, pokud v mezidobí nesplníte podmínku 40 let pojištění.
Kontroloval jste si průběh pojištění?
Nevím, zdali jste si kontroloval průběh pojištění, jestli údaje v databázi ČSSZ odpovídají skutečnosti. Pokud by tomu tak nebylo a chybějící dobu pojištění byste "vydokladoval", potom byste možná splnil požadovanou podmínku ohledně minimální doby pojištění. Důvodem může být skutečnost, že např. některý z bývalých zaměstnavatelů nesplnil své zákonné povinnosti. Kontrola pojištění je velmi důležitá.
Doplacení pojištění?
Pokud Váš průběh pojištění odpovídá skutečnosti a do požadované minimální doby pojištění Vám chybí krátké období, tak možná může být řešením i zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění. V tomto případě záleží na konkrétním průběhu pojištění, neboť zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je zpětně omezena. Dopojistit lze zejména období evidence na úřadu práce, které se již nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely. Při řešení situace by však bylo nutné provést pečlivou finanční kalkulaci tohoto kroku.
Hledání nového zaměstnání
Jestliže máte v evidenci ČSSZ zohledněnou veškerou dobu pojištění a využití institutu dobrovolného důchodového pojištění nepřichází do úvahy (např. nelze ve Vašem případě využít nebo to finančně nevychází), potom by bylo nutné maximálně zintenzivnit hledání nového zaměstnání. V dotazu nepíšete, jestli jste již vyčerpal podporu v nezaměstnanosti, či nikoliv. Lidé starší 57 let mají při splnění zákonných podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Po dobu nároku na podporu v nezaměstnanosti je Vaše situace samozřejmě výrazně lepší než po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti. Pokud jste již vyčerpal podporu v nezaměstnanosti, potom je Vaše situace složitější a bylo by vhodné hledat nové pracovní uplatnění i dále od domova, případně hledat pracovní pozice i za nižší mzdu, než jste byl zvyklý. Při nezaměstnanosti bez nároku na podporu v nezaměstnanosti je možné si požádat o sociální dávky. Situace ohledně sociálních dávek závisí samozřejmě na Vaší konkrétní situaci, kterou detailně neznám.
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu
TIP: Kalkulačka důchodového věku