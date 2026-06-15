Nejlevnější půjčka: jak ji skutečně rozpoznat a na co si dát pozor
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Potřebujete rychle pokrýt nečekaný výdaj – třeba nedoplatek za energie, který přišel nevhod koncem měsíce, nebo rozbitou pračku těsně před výplatou – ale nechcete trávit hodiny telefonováním, čekáním na pobočce a vysvětlováním, proč peníze potřebujete?
Právě v takových chvílích lidé hledají nejlevnější půjčka v podobě krátkodobého online úvěru, který vyřídí bez zbytečných průtahů. Jenže co to slovo „nejlevnější" v praxi skutečně znamená a podle čeho se orientovat?
Skutečná cena půjčky se skrývá v RPSN, nikoli v úrokové sazbě
Většina lidí porovnává půjčky podle roční úrokové sazby, jenže u krátkodobých nebankovních produktů je to matoucí měřítko. Rozhodující ukazatel je RPSN – roční procentní sazba nákladů. Ta zahrnuje veškeré poplatky a dává vám úplný obrázek o tom, kolik vás úvěr skutečně stojí. U krátkodobé půjčky na 30 dní bývá RPSN zdánlivě astronomická – nikoliv proto, že by byl produkt předražený ve srovnání s délkou svého trvání, ale protože se poplatek za několik týdnů přepočítá na celý rok. Jde tedy o srovnávací nástroj, nikoli důvod k panice. Důležité je vědět, jakou konkrétní částku nad jistinu zaplatíte – a to vám přesný výpočet poplatku za poskytnutí úvěru řekne lépe než jakékoli procento.
První půjčka zdarma platí jen na 10 dní – při delší splatnosti se účtuje poplatek
Pro nové klienty existuje možnost, která z krátkodobého hlediska opravdu vychází výhodně: první půjčka až do výše 20000 Kč může být zcela zdarma. Zdarma ovšem platí výhradně při splatnosti 10 dní. Pokud si zvolíte delší dobu splácení, poplatek za poskytnutí úvěru se vám začne počítat standardně. Tato podmínka je zásadní – kdo si nastaví splatnost na 30 dní v očekávání, že neplatí nic, bude nepříjemně překvapen. Nováček, který přesně ví, kdy mu přijde výplata nebo jiný příjem, a splatnost nastaví na 10 dní, může první úvěr opravdu využít bez jediné koruny navíc. Opakovaní klienti, kteří splácejí včas, mohou postupně dosáhnout na částky až 30000 Kč.
Žádost vyřídíte online bez návštěvy pobočky i bez jediného telefonu
Jednou z největších praktických výhod moderního online úvěru je to, že ho celý vyřídíte z pohodlí domova – a nikomu nic vysvětlovat nemusíte. Nikdo se vás neptá, na co peníze potřebujete, žádný pracovník vám nevolá a nijak vás nekontaktuje. Celá žádost probíhá výhradně přes internet, bez papírování, bez ručitele a bez čekání na pobočce. Ověření totožnosti zvládnete expresně prostřednictvím Bank iD, což znamená, že nepotřebujete skenovat ani fyzicky doručovat žádné dokumenty – vaše identita se ověří bezpečně a rychle online. Žádosti se přijímají 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže výpadek domácího spotřebiče v sobotu večer nebo nečekaný výdaj o státním svátku nejsou překážkou. Vybrat si lze libovolnou částku od 1000 Kč do 30000 Kč a splatnost si nastavíte sami – až na 30 dní.
Půjčka ihned bez hovoru dává smysl jen s předem připraveným plánem splacení
Právě bezkontaktní charakter celého procesu oceníte nejvíce ve chvíli, kdy potřebujete jednat rychle a diskrétně. Služba půjčka ihned bez hovoru má ale ještě jeden méně diskutovaný aspekt: protože ji vyřídíte snadno a bez překážek, je snadné podcenit, co závazek obnáší. Krátkodobý úvěr na 30 dní není řešením opakujícího se nedostatku peněz – je to nástroj pro překlenovací situaci, kdy přesně víte, z čeho a kdy půjčku splatíte. Než odešlete žádost, sepište si jednoduchou rovnici: příjem očekávaný do data splatnosti minus běžné výdaje toho měsíce = zda vám na splacení zbyde. Pokud rovnice nevychází, krátkodobá půjčka situaci nezachrání – spíše ji zkomplikuje.
Bezkontaktní online půjčka je výhodná pro ty, kdo vědí, co podepisují
Slovní spojení půjčka ihned bez hovoru vystihuje přesně to, po čem řada lidí touží: rychlý přístup k financím bez telefonátů, bez opakovaného ověřování a bez nutnosti svůj záměr komukoli vysvětlovat. Taková služba může být skutečně výhodná – ovšem za podmínky, že žadatel rozumí konkrétním číslům: výši poplatku, datu splatnosti i tomu, co se stane, pokud platbu nestihne. Pokud vám zmíněný přístup dává smysl a hledáte produkt, který skutečně funguje bez jediného telefonátu od poskytovatele, stojí za to prozkoumat nabídku PůjčkaBezVolání – české online služby, kde celý proces od žádosti po schválení proběhne výhradně přes internet, aniž by vám kdokoli zavolal.
Reprezentativní příklad: Celková výše spotřebitelského úvěru 1000 Kč, Doba trvání 30 dní, Poplatek za poskytnutí úvěru 360 Kč, Roční úroková sazba 36,5 %, RPSN 5395,58 %, Celková částka splatná spotřebitelem 1390 Kč.
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