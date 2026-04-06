Kontrola průběhu pojištění je důchodový základ
Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Současným žadatelům o starobní důchod se pro důchodové účely hodnotí ještě studium. Vzhledem k tomu, že výši důchodu ovlivňuje takto dlouhá doba, je vhodné si veškerý průběh pojištění zkontrolovat a případné nesrovnalosti „napravit“.
Při výpočtu starobního důchodu, řádného i předčasného, platí jednoduché pravidlo: čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční důchod. U předčasného důchodu do samotného výpočtu vstupuje pochopitelně ještě krácení za předčasnost. Pokud není některé období při výpočtu důchodu zohledněno, je měsíční důchod následně zbytečně nižší.
Předběžná kontrola průběhu pojištění
Starobní důchod se vypočítává z údajů, které má ČSSZ ve své databázi. Tyto údaje si přitom mohou zájemci o starobní důchod v předstihu zkontrolovat. Jestliže se zjistí nějaké nesrovnalosti, je potřeba je uvést na pravou míru – to znamená „vydokladovat“. Postup se samozřejmě liší podle toho, o jaké období se jedná. Chybějící zaměstnání lze doložit např. pracovní smlouvou, zápočtovým listem či výplatními páskami. Aktivní přístup žadatele o starobní důchod je nutností. Důchodová lhostejnost se může finančně nevyplatit. Jednodušší situaci mají samozřejmě lidé, kteří mají své doklady v pořádku a pro které není problém vše doložit. Snáze se vše řeší u novějších příjmů než u starých záležitostí.
Mezery v pojištění jsou problém
Každá mezera v pojištění má hned dvojí negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu. Získá se nižší celková doba pojištění a současně se z důvodu „zprůměrování“ rozmělní osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě). Do výpočtu starobního důchodu vstupují příjmy již od roku 1986, tedy za velmi dlouhé období. Zejména na začátku pojištění tak nemusí být všechny údaje v pořádku. Vzhledem k tomu, že některé mezery v pojištění může být složité napravit, je vhodné si průběh pojištění kontrolovat průběžně a v dostatečném časovém předstihu.
Častější změny v průběhu pojištění = vyšší riziko chyby
Vyšší riziko případného nezohlednění některého důchodového období při výpočtu důchodu mají lidé, kteří během svého života vícekrát měnili zaměstnání a v některých letech třeba i podnikali. Zejména u krátkodobých zaměstnání v minulosti u zaměstnavatelů, kteří fungovali na trhu poměrně krátce, se mohlo stát, že není v databázi ČSSZ vše v pořádku, protože si bývalý zaměstnavatel neplnil řádně všechny své zákonné povinnosti. V praxi stačí třeba půlroční důchodová díra a důchod je zbytečně nižší, takže důsledná kontrola vlastního průběhu pojištění by měla být v podstatě samozřejmostí.
