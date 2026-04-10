Nezapomeňte na důchodové kalkulace s předdůchodem
Před výběrem termínu odchodu do důchodu je dobré zhodnotit všechny důchodové varianty i s konkrétními částkami. Kdo si dlouhodobě spořil v doplňkovém penzijním spoření, ten by měl zohlednit i případné využití předdůchodu.
Předdůchod nevyplácí stát, ale čerpají se vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Předdůchod je možné začít pobírat již pět let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. Pro využití všech legislativních výhod předdůchodu je nutné, aby měsíční částka předdůchodu činila 30 % průměrné mzdy. Využít předdůchod tak v praxi mohou pouze občané, kteří mají dostatečné úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření.
Výhody předdůchodu
Volba předdůchodu nijak neovlivňuje výdělečné možnosti nebo čerpání podpory v nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že předdůchod je možné čerpat dříve než předčasný důchod, tak lidé s dostatečnými vlastními úsporami na smlouvě mohou přestat pracovat v podstatě šest let před dosažením řádného důchodového věku.
Praktický příklad
Panu Michalovi chybí do dosažení řádného důchodového věku šest let, má dostatečné úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Aktuálně je pan Michal nezaměstnaný, má však zdravotní problémy, které jsou nedostatečné pro přiznání invalidního důchodu, takže se mu velmi těžko hledá pracovní uplatnění. Pan Michal však vyčerpá 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti, následně čerpá dva roky předdůchod a bude odcházet 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku do předčasného důchodu. Z důvodu dlouhodobého spoření tak nebude pan Michal již šest let před dosažením řádného důchodového věku bez finančních prostředků.
Dlouhodobé spoření zvyšuje důchodové možnosti
Přestože je primárním cílem spoření v doplňkovém penzijním spoření zvýšení životní úrovně během pobírání starobního důchodu, tak dostatečné úspory zvyšují důchodové možnosti v předdůchodovém věku, jestliže se pracovní, zdravotní a finanční situace nevyvíjí úplně dle plánů. Velkou výhodou čerpání předdůchodu oproti čerpání peněz z jiných finančních prostředků je skutečnost, že za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a období předdůchodu se hodnotí při samotném výpočtu důchodu jako vyloučená doba pojištění. To znamená, že nulový rozhodný důchodový příjem nemá negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu, protože období předdůchodu se při samotném výpočtu důchodu zcela vyloučí.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu OSVČ