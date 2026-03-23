Poradna: Jak si mohu doplatit dobu pojištění pro důchod?
Radovan: Chci si doplatit dobu pojištění, abych splnil podmínku alespoň minimální doby pojištění a měl nárok na starobní důchod. Jaká pro mě platí omezení a podmínky? S čím mám počítat?
Nárok na řádný starobní důchod vzniká při dosažení řádného důchodového věku a splnění podmínky minimální doby pojištění, která činí 35 let. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být řádný starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku přiznán.
Co se počítá do doby pojištění?
Do doby pojištění pro důchodové účely se přitom započítávají nejenom roky výkonu výdělečné činnosti, ze které bylo odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, vojenská služba, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).
Zjištění přesné doby pojištění
Doporučuji Vám si nejdříve přesně zjistit, jakou dobu pojištění jste získal, tedy i včetně započtení všech náhradních dob pojištění. Při tomto zjišťování budete samozřejmě vědět, která období a z jakých důvodů nemáte pojištěna, zjistíte si tzv. mezery v pojištění. Pokud nesplňujete minimální dobu pojištění pro přiznání starobního důchodu, tak lze chybějící období při splnění zákonných podmínek dopojistit formou dobrovolného důchodového pojištění.
Nepracoval jste v cizině?
Někteří občané sice nezískají potřebnou minimální dobu pojištění v Česku, protože pracovali několik let v cizině, ale přesto je jim starobní důchod přiznán, neboť se do potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu hodnotí i výdělečná činnost v zahraničí, ze které bylo odváděno sociální pojištění. To platí pro práci v jiných členských zemích EU. V takovém případě se následně pobírá více starobních důchodů z více zemí, výpočet každého poměrného důchodu samozřejmě odpovídá pouze průběhu pojištění v dané konkrétní zemi. Při práci v jiných zemích světa záleží na konkrétní mezinárodní smlouvě.
Dobrovolné důchodové pojištění
Kolik let zpětně je možné formou dobrovolného důchodového pojištění dopojistit, to záleží na konkrétním průběhu pojištění, tj. jaké období se zpětně „dopojišťuje“. Forma dobrovolného důchodového pojištění je upravena v § 6 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Např. období evidence na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, které se již nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely, lze dopojistit zpětně bez časového omezení. Dobrovolné dopojištění bez uvedení důvodu a nesplnění žádné z podmínek v § 6 je možné zpětně jeden rok před podáním přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění. V roce 2026 činí měsíční minimální částka dobrovolného důchodového pojištění 3428 Kč, právě v minimální částce zpravidla platí dobrovolné důchodové pojištění občané, kteří se dopojišťují za účelem získání minimální doby pojištění v rozsahu 35 let.
Znalost průběhu pojištění
Institut dobrovolného důchodového pojištění může v praxi zachránit nárok na přiznání důchodu, situace je však individuální a liší se z důvodu vzniku „mezery v pojištění“. Zpětná „bezdůvodná“ účast na dobrovolném důchodovém pojištění je totiž legislativou omezena. Nevím, jakou dobu pojištění jste aktuálně získal a jakou dobu pojištění ještě můžete do dosažení řádného důchodového věku získat. Každopádně řešení doby pojištění je pro Vás zásadní a je potřeba této skutečnosti věnovat dostatečnou péči.
