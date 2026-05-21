Cena peněz v USA nebezpečně roste
V tomto týdnu se ve finančním světě znovu hlasitě připomněl trh, který bývá pro drobné investory méně atraktivní než akcie, ale pro fungování celé světové ekonomiky je mnohem důležitější. Řeč je o státních dluhopisech. Konkrétně o těch amerických.
Mrazivá paralela s rokem 2007
Výnosy třicetiletých amerických státních dluhopisů vystoupaly až k hranici 5,19 %. To je úroveň, na které se naposledy pohybovaly v roce 2007. O rok později svět zasáhla finanční krize. Samotná paralela s rokem 2007 samozřejmě neznamená, že se historie musí opakovat. Finanční trhy nikdy nefungují jako přesná kopie minulosti. Přesto je to varování, které nelze jen tak přejít. Americký dluhopisový trh nám vysílá signál, že cena peněz se dostala do nebezpečně citlivého pásma.
Racionalita a tvrdá disciplína
Dluhopisový trh bývá v mnoha ohledech racionálnější než trh akciový. Akcie jsou často poháněny příběhy, očekáváním, módními trendy a ochotou investorů věřit ve vzdálenou budoucnost. Dluhopisy jsou naproti tomu tvrdší disciplínou. Tam se počítá inflace, riziko, splatnost, rozpočtová politika a důvěra ve schopnost státu své závazky splácet. A protože americký dluhopisový trh je největším a nejdůležitějším trhem svého druhu na světě, jeho pohyby neurčují drobní spekulanti, ale velké finanční instituce, penzijní fondy, pojišťovny, centrální banky a globální správci kapitálu.
Právě proto mají výnosy amerických dluhopisů takovou váhu. Když rostou, není to jen technický pohyb na jedné části trhu. Je to zpráva o tom, že investoři požadují vyšší odměnu za to, že půjčují peníze americké vládě. A pokud musí více platit americká vláda, která je stále považována za základní pilíř světového finančního systému, pak se dražší peníze postupně přelévají do celé ekonomiky.
Účet v přímém přenosu
Dopad je velmi konkrétní. Vyšší výnosy amerických státních dluhopisů tlačí nahoru úroky u hypoték, firemních úvěrů, spotřebitelských půjček i financování samotných států. Ve Spojených státech už se to promítá například do vyšších sazeb u hypoték a úvěrů na auta. A právě to vytváří další dodatečný tlak na americké politiky. Ti by kromě krize v Íránu, inflace a umělé inteligence museli řešit ještě krizi na realitním trhu. To si nemohou dovolit.
Výnosy amerických dluhopisů tak dnes prakticky v přímém přenosu vystavují účet vládám a ovlivňují jejich kroky. To dává i světu jistou naději, protože to tlačí Ameriku najít řešení íránské krize. Ta je klíčem k odlehčení celé situace. Každý den konfliktu navíc vytváří další tlak na růst výnosů. Americká ekonomika si už jen těžko může dovolit vyšší cenu peněz, než jakou vidíme dnes. Americké dluhopisy tak dnes nejsou jen technickým ukazatelem pro finančníky, ale jedním z nejdůležitějších varovných semaforů celé světové ekonomiky.