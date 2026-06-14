Poradna: Když začnu pracovat, budu zdaňovat i důchod?
štítky Penze Zaměstnání čtení na 3 minuty | přečteno 461×
Jaromír: V loňském roce jsem odešel do normálního starobního důchodu. Bývalý zaměstnavatel mě teď oslovil a nabídl mi návrat za lepších podmínek, než jsem měl před důchodem, neboť můj nástupce svoji práci nezvládá. Bude pro mě návrat do zaměstnání a nadprůměrná mzda představovat nějaké daňové povinnosti navíc, budu muset platit daň i z důchodu, když budu pracovat?
Vzhledem k tomu, že jste již v řádném starobním důchodu, tak můžete pracovní nabídku bez obav přijmout. Můžete mít i nadprůměrnou mzdu. V řádném důchodovém věku nejsou žádná příjmová omezení a řádní starobní důchodci mohou mít libovolný příjem, a to i na klasickou pracovní smlouvu na plný úvazek na dobu neurčitou. Příjem ze zaměstnání navíc nebude mít žádný vliv na pobíraný starobní důchod. Budete tedy normálně dostávat starobní důchod na účet a k tomu budete na účet dostávat i mzdu ze zaměstnání. Zaměstnáním v důchodu si tak značně zvýšíte svoji aktuální životní úroveň.
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Důchod zdaňovat nebudete
Státní důchody jsou od daně z příjmu osvobozeny až do 36násobku minimální mzdy za příslušný rok. Za celý rok 2026 je to do částky 806400 Kč, což je měsíční důchod 67200 Kč. Takto vysoký starobní důchod se v praxi pobírá zcela výjimečně a při odchodu do řádného starobního důchodu ke dni dosažení řádného důchodového věku nemohl být v loňském roce takto vysoký starobní důchod ani přiznán. To zjednodušeně řečeno znamená, že důchod zdaňovat nebudete a pobírání důchodu Vám žádné daňové povinnosti nepřináší. Sociální a zdravotní pojištění se z důchodu neplatí nikdy. Váš případný příjem ze zaměstnání na tom nic nezmění. Důchod stále budete dostávat měsíčně na účet a tím to pro Vás končí a žádné daňové povinnosti ohledně důchodu nemáte a nebudete mít.
Sleva na sociálním pojištění
Z hrubé mzdy ze zaměstnání budete odvádět daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Výpočet daně z příjmu i zdravotního pojištění bude stejný jako u ostatních zaměstnanců. Při výpočtu daně z příjmu tak budete mít nárok na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, která snižuje vypočtenou daň z příjmu, tak jako u ostatních daňových poplatníků. Sazba zdravotního pojištění je 4,5 % z hrubé mzdy. Na sociálním pojištění však budete mít jako řádný starobní důchodce nárok na slevu ve výši 6,5 % z hrubé mzdy. Na sociálním pojištění tak budete platit 0,6 % z hrubé mzdy a nikoliv 7,1 % z hrubé mzdy jako ostatní zaměstnanci. Při nadprůměrné mzdě se bude jednat o významnou „daňovou“ úlevu. Slevu na sociálním pojištění je potřeba dle § 7e zákona o sociálním zabezpečení doložit, a to:
- rozhodnutím o přiznání starobního důchodu a čestným prohlášením o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši nebo
- potvrzením plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata starobního důchodu v plné výši náleží.
Závěrem
Z důvodu přijetí zajímavé pracovní nabídky si výrazně zvýšíte pravidelný souhrnný měsíční příjem, když budete současně pobírat mzdu ze zaměstnání i důchod. Jako řádný starobní důchodce nejste ve výdělečné činnosti nikterak omezen. Důchod zdaňovat nebudete. Pokud budete mít zdanitelný příjem pouze ze zaměstnání, tak budete moci požádat svého zaměstnavatele klasicky o roční zúčtování daně, tak jako většina ostatních zaměstnanců. Při výpočtu sociálního pojištění budete mít dokonce nárok na slevu na sociálním pojištění, takže výpočet čisté mzdy bude pro Vás výhodnější a budete mít vyšší mzdu na účet než kolegové v předdůchodovém věku (čerpající pouze slevu na poplatníka) se stejně vysokou mzdou.