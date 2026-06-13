Poradna: Jak skončím v zaměstnání jako důchodce nejrychleji?
štítky Penze Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 148×
Ludvík: Jako starobní důchodce pracuji přes dva roky na normální pracovní smlouvu. Už chci však skončit, pokud možno ihned. Mám na to jako starobní důchodce právo takhle rychle přestat pracovat, nebo co musím udělat?
Řádní starobní důchodci nemají žádné speciální výjimky ohledně ukončení pracovního poměru oproti zaměstnancům v předdůchodovém věku. To znamená, že nejrychleji ukončíte pracovní poměr se svým zaměstnavatelem vzájemnou dohodou.
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Dle § 49 zákoníku práce platí, že dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem, přičemž dohoda o rozvázání poměru musí být písemná a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení. Každý rozumný zaměstnavatel nemá v praxi problém s ukončením pracovního poměru vzájemnou dohodou se zaměstnancem, který již pobírá řádný starobní důchod, protože takovou situaci měl očekávat.
Dvouměsíční výpovědní lhůta
Vzájemná dohoda o ukončení pracovního poměru dle § 49 je dvoustranným právním aktem, to znamená, že s ní musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Pokud by zaměstnavatel s dohodou nesouhlasil, potom byste musel dát klasickou výpověď. Dle § 50 odstavce 3 zákoníku práce platí, že zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, výpověď však musí být písemná. Při podání výpovědi je potřeba počítat s dodržením dvouměsíční výpovědní doby, která dle § 51 zákoníku práce začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, a končí dnem, který se s tímto číslem shoduje.
Zdravotní problémy
Jestliže byste měl zdravotní problémy, tak můžete být i během výpovědní doby v pracovní neschopnosti, což by pochopitelně výpovědní lhůtu neprodlužovalo. Pracovní neschopnost neznamená, že pracovní poměr skončí později.
Ukončení zaměstnání v průběhu roku a vratka daní
Jestliže ukončíte své zaměstnání v průběhu roku 2026 a do konce roku již nebudete vykonávat výdělečnou činnost (zaměstnání ani podnikání), vznikne Vám za celý kalendářní rok 2026 nárok na daňovou vratku, protože zaplacené zálohy na dani z příjmu budou vyšší, než bude činit roční daň z příjmu. Důvodem je skutečnost, že v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2026 se uplatní vždy sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč, a to bez ohledu na počet skutečně odpracovaných měsíců. Doporučuji Vám tedy si následně pohlídat obdržení této daňové vratky.
Závěrem
Jestliže chcete co nejdříve přestat pracovat, uzavřete se svým zaměstnavatelem vzájemnou dohodu, kterou lze ukončit pracovní poměr v podstatě ihned. Myslím si, že Váš zaměstnavatel měl s takovou situací počítat, být na ni připraven a měl by se vzájemnou dohodou souhlasit. Pokud by tomu tak nebylo, musel byste podat výpověď, pro kterou platí dvouměsíční výpovědní doba. Jak jsem Vám vysvětlil výše, vznikne Vám nárok na daňový přeplatek, který je potřeba si pohlídat. Výši přeplatku pochopitelně ovlivní i termín, kdy Vám skončí pracovní poměr, a tedy počet měsíců do konce roku 2026, ve kterých nebudete moci uplatnit měsíční daňovou slevu na poplatníka. Např. pokud byste nepracoval od července do prosince, mohla by daňová vratka činit až 15420 Kč, a to za podmínky, že na měsíčních daňových zálohách v měsících lednu až červnu byla takto vysoká daň z příjmu zaplacena.