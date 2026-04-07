Nepromyšlený odchod do předčasného důchodu
štítky Osobní finance Penze čtení na 2 minuty | přečteno 771×
Naplánování termínu odchodu do státního důchodu je individuální záležitostí. Pro někoho nepřichází předčasný důchod do úvahy, pro jiného je to správné rozhodnutí. Odchod do předčasného důchodu je však dobré mít promyšlen a vědět, co to znamená. Ukvapený odchod do předčasného důchodu se nemusí vyplatit. Na co je dobré si dát pozor?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší je krácení a vyšší finanční rozdíl mezi předčasným důchodem a případným řádným důchodem. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, takže je vhodné si správně zvolit termín odchodu do předčasného důchodu, aby nebylo krácení zbytečně vyšší.
Související
Žádné ukvapené závěry
Někteří zaměstnanci v předdůchodovém věku, kteří již mají nárok na předčasný důchod, ukončí zaměstnání vlastním rozhodnutím unáhleně. Možnost odchodu do předčasného důchodu u nich zvítězí nad „důchodovou logikou“. Pokud je možné vykonávané zaměstnání dělat až do řádného důchodového věku, tak je to z finančního hlediska lepším rozhodnutím. Předčasný důchod je totiž trvale krácený a finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je vyšší, než se na první pohled zdá. Předčasní důchodci mají až do dosažení řádného důchodového věku omezenu valorizaci měsíčního důchodu a až do řádného důchodového věku mají výrazně omezeny vlastní výdělečné možnosti. Při práci až do řádného důchodového věku je životní úroveň po celou dobu vyšší.
Kdy se předčasný důchod vyplatí?
Předčasný důchod je zajímavým řešením životní situace zejména pro nezaměstnané lidi v předdůchodovém věku již bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, pro lidi se zdravotními problémy nebo pro lidi, kteří z osobních a rodinných důvodů nutně potřebují přestat dříve pracovat. Předčasný důchod je však za cenu nižšího měsíčního důchodu, s tím je potřeba počítat.
Využít „důchodové svobody“ se vyplatí
V nejtěžší situaci na trhu práce jsou lidé, kteří jsou v předdůchodovém věku a nezaměstnaní, a přitom jim do dosažení věku umožňujícího odchod do předčasného důchodu chybí třeba pět let, což je velmi dlouhá doba. V takovém případě se jedná o značně stresující situaci. Splnění podmínky pro odchod do předčasného důchodu naopak přináší již „důchodovou svobodu“, kdy je možné v podstatě kdykoliv přestat pracovat. V praxi se přitom vyplatí této „důchodové svobody“ využít, protože se najednou práce stává méně stresující, lze více prosazovat své názory a jakékoliv pracovní vyjednávání je pro dobré pracovníky snazší, takže lze často domluvit zkrácený úvazek. S ohledem na celkovou životní úroveň, pohodu a výši státního důchodu je mnohdy právě práce na zkrácený úvazek lepším řešením než odchod do předčasného důchodu.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu OSVČ
Další články k tématu Předdůchodové chyby