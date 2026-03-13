Jak doložit nárok na daňové odpočty nebo daňové zvýhodnění?
Roční daňovou povinnost mohou výrazně snižovat daňové odpočty a zejména daňové zvýhodnění na děti nebo daňová sleva na manželku. Všechny položky snižující roční daň z příjmů přitom musí být „vydokladovány“. Odevzdání samotného daňového přiznání nestačí, je nutné připojit i příslušné daňové přílohy.
Všechny daňové odpočty snižují roční daňový základ, zatímco roční daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmů. To znamená, že tisícovka daňového odpočtu snižuje roční daň z příjmů zpravidla o 150 Kč, pouze daňovým poplatníkům s velmi vysokým zdanitelným základem nad 1676052 Kč o 230 Kč, protože máme v Česku dvě daňové sazby (15 % a 23 %).
Nejčastější daňové odpočty
V praxi snižují roční daňový základ nejčastěji dary, zaplacené úroky u hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová situace, a vklady na státem podporované finanční produkty sloužící k zajištění na penzi. U všech daňových odpočtů musí být splněny zákonné podmínky uvedené v § 15 a následujících zákona o daních z příjmů.
Produkty k zajištění na penzi
Mezi státem podporované finanční produkty na penzi patří dle § 15a zákona o dani z příjmu: penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, soukromé životní pojištění a dlouhodobý investiční produkt. Daňový poplatník může přitom mít uzavřeno současně např. doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Legislativou je přitom stanoven maximální limit pro daňový odpočet ve výši 48000 Kč, který platí pro všechny tyto finanční produkty dohromady. U penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření se však pro účely daňového odpočtu hodnotí až vlastní měsíční vklady nad částku, pro kterou náleží maximální měsíční státní příspěvek. V roce 2025 náležel maximální státní měsíční příspěvek ve výši 340 Kč pro vlastní měsíční vklady na smlouvu ve výši 1700 Kč a více. To znamená, že pro účely daňového odpočtu daňového odpočtu se u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření hodnotí vlastní měsíční vklady během loňského roku právě nad 1700 Kč.
Potvrzení od finančních institucí
Všechny uplatňované daňové odpočty je nutno v daňovém přiznání doložit, tj. mít příslušné potvrzení od banky, pojišťovny, penzijní společnosti či od příslušné instituce o daru. Toto potvrzení je pak nutné přiložit k daňovému přiznání jako přílohu.
Jak je to u daňových slev?
Každý daňový poplatník uplatňuje v daňovém přiznání slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, ta se nemusí nikterak prokazovat, na tu má nárok každý. Uplatnění daňového zvýhodnění na děti nebo daňové slevy na manželku (manžela) je nutno „doložit“. Daňové zvýhodnění např. potvrzením zaměstnavatele druhého z manželů, že daňové zvýhodnění v zaměstnání neuplatňuje, nebo čestným prohlášením. Slevu na manželku (manžela) je nutno doložit čestným prohlášením o splnění zákonných podmínek pro uplatnění této vysoké daňové slevy.
