Bere AI lidem práci? Americké firmy už odpovídají
čtení na 2 minuty | přečteno 949×
S určitou nadsázkou lze říct, že umělá inteligence vstoupila do druhé fáze. Tou první bylo nadšení investorů, růst akcií Nvidie, nové datové centrum na každém rohu a víra, že AI otevře firmám nové trhy. Druhá fáze je méně romantická: firmy začínají zjišťovat, že AI neslouží jen k tvorbě nových produktů, ale také k tomu, aby se část práce dělala s menším počtem lidí.
Oficiální čísla zatím klid neporušila
V uplynulém týdnu americký statistický úřad zveřejnil čísla o nezaměstnanosti za duben. Nezaměstnanost zůstala stabilní na 4,3 %. Zajímavější je, že americký trh práce se drží už delší dobu, přestože minimálně dva roky žijeme s technologickým zázrakem umělé inteligence.
Související
Podle šéfů největších jazykových modelů vezme AI lidem práci. Šéf společnosti Anthropic mluvil o tom, že může zmizet více než 50 % práce bílých límečků. Sam Altman z OpenAI naopak tvrdí, že reakcí na tuto krizi by mělo být už dnes zavedení 32hodinového pracovního týdne. Část debaty se vrací i k nepodmíněnému příjmu. Jenže to jsou stále předpovědi. Skutečný test přichází až ve chvíli, kdy firmy začnou měnit nábor, rozpočty a počet zaměstnanců.
Ziskové propouštění jako nový standard
Zajímavější signál přichází od samotných firem. Od začátku roku přibývá oznámení o propouštění i v amerických podnicích, které nejsou v existenční krizi a často zůstávají velmi ziskové. Dříve bylo propouštění hlavně reakcí na slabší výsledky. Umělá inteligence tuto logiku mění.
Nejtvrdší čísla přinesla společnost Challenger, Gray & Christmas, která sleduje oznámená propouštění v USA. V dubnu američtí zaměstnavatelé oznámili 83387 škrtů, o 38 % více než v březnu. Nejvíce zasaženy byly technologie. Umělá inteligence byla navíc v dubnu nejčastěji uváděným důvodem propouštění: firmy jí připsaly 21490 míst, tedy zhruba čtvrtinu všech oznámených škrtů.
To neznamená, že AI sama způsobila krizi na trhu práce. Mění se spíše firemní logika: propouštění už není jen reakcí na slabší výsledky, ale součástí nové představy o efektivitě. Méně lidí, méně manažerských vrstev, více automatizace. Dobře je to vidět na firmách jako Cloudflare, které mluví o širším nasazení AI napříč provozem, od vývoje přes marketing až po finance a HR. Nejde o záchranný řez v krizi, ale o přestavbu firmy na model, ve kterém menší týmy zvládnou více práce.
Tichá změna pod povrchem
Směr je tedy jasný: technologické firmy nepřecházejí jen na malé týmy, ale na ještě menší týmy. Dopad se však nemusí v oficiálních statistikách objevit hned. V technologickém sektoru jde často o pozvolné propouštění dobře placených lidí s úsporami, odstupným a kontakty. Část z nich si po ztrátě práce nejprve dopřeje pauzu nebo hledá novou pozici sama, aniž by se okamžitě hlásila na úřadu práce.
Nezaměstnanost tak může ještě nějakou dobu vypadat stabilně, zatímco pod povrchem už probíhá tichá změna: firmy se učí fungovat s menším počtem lidí.