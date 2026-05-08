Poradna: Když budu delší dobu žít z úspor a předdůchodu, jak to ovlivní můj důchod?
Daniel: Narodil jsem se v roce 1975 a již odpracoval 35 let. Uvažuji o ukončení zaměstnání v nejbližších dvou letech. Potom čerpání vlastních peněz cca 9 let a placení zdravotního pojištění a sociálního pojištění jako samoplátce. Pět let před důchodem potom čerpat předdůchod. Jaký to bude mít vliv na výpočet důchodu? Jak se promítne do výpočtu těch 9 let? Jak ovlivní předdůchod starobní důchod? Jak se celkově ovlivní veškeré důchodové nároky?
Hned na úvod je nutno zdůraznit, že vzhledem k tomu, že jste se narodil v roce 1975 a dle současně platné legislativy máte řádný důchodový věk 65 let a 10 měsíců, tak může důchodová legislativa do doby, než dosáhnete řádného důchodového věku, doznat řady významných změn. Do důchodu máte totiž stále poměrně daleko. Důchodová legislativa prochází v posledních letech poměrně častými změnami a vzhledem k demografickému a ekonomickému vývoji to lze očekávat i v příštích letech. Veškeré informace níže uvedené tak vycházejí z aktuálně platné legislativy.
Jaký to bude mít vliv na výpočet důchodu?
Zjednodušeně řečeno platí, že měsíční částka starobního důchodu závisí na výši dosažených rozhodných příjmů a získané době pojištění. Čím vyšší příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. Dle aktuálně platné legislativy vzniká nárok na řádný starobní důchod při dosažení řádného důchodového věku a získání minimální doby pojištění, která činí 35 let. Podmínku minimální doby pojištění (dle aktuální legislativy) již splňujete. Když si budete platit dobrovolné důchodové pojištění, tak si budete zvyšovat dobu pojištění. Hodnocení tohoto období po příjmové stránce bude záviset na tom, jak vysoké dobrovolné důchodové pojištění budete platit. Platba minimálního dobrovolného důchodového pojištění (např. v roce 2026 ve výši 3428 Kč) by však samozřejmě snižovala Vaši průměrnou důchodovou mzdu (osobní vyměřovací základ), ze které se bude starobní důchod vypočítávat. Osobní vyměřovací základ se vypočítává ze všech rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Kdybyste pracoval až do dosažení řádného důchodového věku, tak byste měl osobní vyměřovací základ vyšší, než když si budete platit dobrovolné důchodové pojištění a následně čerpat předdůchod. Při delším období, což je Váš případ, by byl rozdíl již znatelný, přesné výpočty nelze poskytnout, protože neznám váš průběh pojištění.
Čerpání vlastních úspor po delší dobu
Období placení dobrovolného důchodového pojištění se promítne do důchodu následovně: dobu pojištění si budete zvyšovat, zde nebude problém. Platba dobrovolného důchodového pojištění je však nižší, než kdybyste měl příjem ze zaměstnání, takže si budete snižovat Váš osobní vyměřovací základ. V praxi se nejčastěji institutu dobrovolného důchodového pojištění využívá, když chybí pár let pro splnění podmínky minimální doby pojištění pro přiznání důchodu.
Předdůchod a váš starobní důchod
Období předdůchodu Vám nebude zvyšovat dobu pojištění. Do doby pojištění se započítávají pouze období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění (tj. podnikání a zaměstnání) a náhradní doby pojištění. Předdůchod přitom není náhradní dobou pojištění pro důchodové účely. Období předdůchodu Vám však nebude snižovat osobní vyměřovací základ, protože období předdůchodu se pro důchodové účely hodnotí jako vyloučená doba pojištění a toto období se tak při samotném výpočtu důchodu vyloučí. Zjednodušeně řečeno osobní vyměřovací základ ovlivní pouze ostatní příjmy. To je velká výhoda předdůchodu, kterou žádný jiný finanční produkt nenabízí. Navíc za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát, což je důležitá informace.
Důchodové zhodnocení
Takto dlouhé období bez podnikání nebo zaměstnání bude finančně náročné. Vždyť v roce 2026 činí měsíční platba zdravotního pojištění pro OBZP 3024 Kč a minimální dobrovolné důchodové pojištění zmíněných 3428 Kč. Uvádím úmyslně rok 2026, protože pro následující roky nejsou tyto částky známé, budou však vyšší. Navíc během takto dlouhého období vyčerpáte na každodenní život značné finanční prostředky, které byste mohl použít až v důchodu. Když nebudete výdělečně činný takto dlouhé období před odchodem do důchodu, tak to bude mít negativní vliv na výši státního důchodu, budete mít nižší osobní vyměřovací základ i dobu pojištění. Nižší osobní vyměřovací základ budete mít z důvodu toho, že platbou dobrovolného důchodového pojištění na tom budete hůře, než kdybyste měl příjem ze zaměstnání, a dobu pojištění budete mít nižší, protože období předdůchodu není náhradní dobou pojištění.
Evidence na úřadu práce
Rozhodně Vám doporučuji vyčerpat nárok na podporu v nezaměstnanosti. Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát, což je velmi důležité. Je však nutné si plnit zákonné povinnosti vyplývající z evidence na úřadu práce.
Finančně nákladné řešení
Vaše navrhované řešení je finančně velmi nákladné, samozřejmě neznám Vaši finanční a majetkovou situaci a nevím, zdali je to po finanční stránce pro Vás akceptovatelné. Váš měsíční starobní důchod byste měl při tomto řešení nižší, než kdybyste pracoval až do dosažení řádného důchodového věku. Přesné propočty nejsem schopen provést, protože jste neuvedl žádná čísla. A navíc je potřeba ještě jednou zdůraznit, že se může důchodová legislativa během let změnit.
Závěrem
S ohledem na výši důchodu a nevyčerpání úspor v takovém rozsahu a snížení pracovní vytíženosti by pro Vás bylo lepší si najít zaměstnání na zkrácený úvazek. Zaměstnáním na zkrácený úvazek byste si zvyšoval dobu pojištění stejně jako zaměstnáním na plný úvazek, zaměstnáním na zkrácený úvazek byste měl vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a OSSZ, osobní vyměřovací základ byste si sice snížil (mzda ze zkráceného úvazku by byla nižší než z plného úvazku), ale méně než platbou dobrovolného důchodového pojištění. Díky mzdě ze zkráceného úvazku byste i vyčerpal nižší částku z úspor v předdůchodovém věku.