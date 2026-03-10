Kdo přikládá k daňovému přiznání potvrzení o zdanitelných příjmech?
Pokud daňoví poplatníci uvádějí v daňovém přiznání zdanitelné příjmy ze závislé činnosti, tak musí k daňovému přiznání jako přílohu přiložit i potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů. Jaké údaje se z potvrzení získávají? Kde se tyto částky v daňovém přiznání uvádějí?
V potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele jsou uvedeny všechny rozhodné daňové údaje k vyplnění daňového přiznání. Jaké jsou základní částky v tomto potvrzení?
- v řádku č. 5 je uveden souhrnný roční daňový základ, tj. zjednodušeně řečeno souhrnná roční hrubá mzda
- v řádku č. 8 je uvedena záloha na daň z příjmů
- v řádku č. 9 je uveden případný úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů
Práce pro dva zaměstnavatele současně
Zaměstnanci pracující během roku 2025 pro více zaměstnavatelů současně musí údaje z potvrzení od všech zaměstnavatelů do daňového přiznání sečíst a tato potvrzení musí být vždy k daňovému přiznání přiložena. I když třeba pracovali pro daného zaměstnavatele pouze jeden měsíc. Většina zaměstnavatelů toto potvrzení předávala automaticky všem zaměstnancům, za které mzdová účetní neprováděla roční zúčtování daně za rok 2025. Vždy je nutné si k vyplnění daňového přiznání předmětné potvrzení od zaměstnavatele vyžádat.
Praktický příklad – práce pouze po část roku
Pan David pracoval v lednu až květnu 2025 pro zaměstnavatele XY a následně začal od června podnikat. V daňovém přiznání bude pochopitelně pan David uvádět zdanitelné příjmy nejenom z podnikání, ale i ze zaměstnání. Potvrzení od zaměstnavatele bude vyhotoveno za pět měsíců roku 2025, což bude zohledněno v řádku č. 3 předmětného potvrzení, kde se uvádí číselné označení měsíců. I při zaměstnání pouze po menší část roku je nutno předmětné potvrzení k daňovému přiznání přiložit.
Jaké řádky se vyplňují ve čtyřstránkovém daňovém přiznání?
Ve čtyřstránkovém daňovém přiznání se do řádku č. 31 uvádí úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (tj. částka z řádku č. 4 předmětného potvrzení od zaměstnavatele, při práci pro více zaměstnavatelů z příslušných potvrzení), a pokud nebyla zaplacena daň v zahraničí, tak je stejná částka uvedena i v řádcích 34 a 36. Zaplacené daňové zálohy ze zaměstnání se uvádějí do řádku č. 84 a případně obdržené daňové bonusy do řádku č. 89.
Jaké řádky se vyplňují ve dvoustránkovém daňovém přiznání?
Ve zjednodušeném dvoustránkovém daňovém přiznání, které vyplňují pouze daňoví poplatníci s příjmy jenom ze závislé činnosti, se úhrn všech příjmů od všech zaměstnavatelů uvádí do řádků č. 22 a 24. Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti se uvádí do řádku č. 52 a úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů potom do řádku č. 50.
