Poradna: Jak si vypočítám důchod v roce 2027?
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 1953×
Václav: V březnu příštího roku odejdu do důchodu. Nedaří se mi nikde provést přesný výpočet, jak vysoký důchod budu mít. Mám přehled svých příjmů i doby pojištění. Jak mám postupovat? Jak si důchod spočítám?
Přesný a detailní výpočet důchodu v roce 2027 Vám v tuto chvíli nemůže nikdo provést. Výši důchodu zásadním způsobem ovlivňují redukční hranice a přepočítací koeficienty. Tyto údaje přitom budou k dispozici pravděpodobně v září letošního roku. Na přesný výpočet důchodu v roce 2027 si budete muset ještě chvíli počkat. Pokud Vám nyní někdo zpracovává výpočet důchodu v příštím roce, tak se jedná o odhad. Přesnost odhadu se může v praxi samozřejmě významně lišit.
Související
Přesný výpočet – pouze rok 2026
Vzhledem k tomu, že v březnu dosáhnete řádného důchodového věku, tak nyní již můžete kdykoliv případně odejít do předčasného důchodu, a to za podmínky získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Předčasný důchod v roce 2026 si můžete vypočítat přesně, níže je uveden odkaz na kalkulačku. O předčasný důchod nelze požádat zpětně, s tím je potřeba počítat.
Rozhodné příjmy při výpočtu důchodu
Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu v roce 2027 bude osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky, přičemž při výpočtu starobního důchodu v příštím roce se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2026, přičemž dřívější příjmy se budou přepočítávat na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Právě tyto koeficienty nejsou nyní ještě k dispozici a budou vyšší než při výpočtu starobního důchodu v roce 2026. Z důvodu uplatňování přepočítacích koeficientů při výpočtu starobního důchodu má každý příjmový rok při samotném výpočtu důchodu stejnou váhu.
Redukce OVZ
Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje, přičemž redukční hranice se každý rok zvyšují. Pro rok 2027 nejsou redukční hranice známé. V roce 2026 činí redukční hranice 21546 Kč a 195868 Kč. Zápočet v první redukční hranici je 99 % a ve druhé 26 %. V příštím roce bude zápočet v první redukční hranici 98 % a ve druhé 26 %.
Základní a procentní výměra důchodu
Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni starobní důchodci stejně vysokou a procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. V roce 2026 činí základní výměra důchodu 4900 Kč a příští rok bude vyšší, v tuto chvíli její přesná výše není známa.
Doba pojištění
Při výpočtu starobního důchodu se získaná doba pojištění započítává v celých ukončených letech, přičemž do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek. Minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu činí 35 let a každý další ukončený rok pojištění značně zvyšuje měsíční částku starobního důchodu. V roce 2026 činí zápočet za každý ukončený rok pojištění 1,495 % z výpočtového základu, v roce 2027 to bude 1,490 %.
Důchody přiznané v roce 2026 se budou valorizovat
Na doplnění uvádím, že všechny státní důchody se budou od ledna příštího roku valorizovat (zvyšovat). Opět platí, že parametry valorizace budou známé pravděpodobně v září.
TIP: Kalkulačka předčasného důchodu
TIP: Kalkulačka starobního důchodu