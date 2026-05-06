Jak je to s odstupným u DPP?
Obdržení výpovědi není nic příjemného. Pokud dostanou výpověď zaměstnanci pracující na klasickou pracovní smlouvu, tak mají při splnění zákonných podmínek nárok na odstupné. Jak je to však při práci na dohodu o provedení práce?
Jestliže dostane zaměstnanec výpověď pro důvody, na kterých nenese vinu, tj. pro nadbytečnost, kvůli přemístění zaměstnavatele nebo kvůli zrušení zaměstnavatele, tak má nárok na zákonné odstupné v souladu s § 67 zákoníku práce. Částka odstupného v takovém případě závisí na délce trvání pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trval déle než dva roky, tak náleží zákonné odstupné alespoň ve výši trojnásobku průměrného výdělku.
Dohoda o provedení práce je bez odstupného
V zákoníku práce je zaměstnání na dohodu o provedení práce upraveno v § 75 a následujících. V § 77 je následně uvedeno, že pravidla stanovená v zákoníku práce pro pracovní poměr neplatí u dohody o provedení práce ohledně následujících situací: převedení na jinou práci a přeložení, dočasné přidělení, odstupného a náhrady podle § 271ca, skončení pracovního poměru, odměňování a cestovních náhrad a náhrad podle § 190a. Při skončení zaměstnání na dohodu o provedení práce tak odstupné nenáleží.
Rychlejší skončení zaměstnání
Při obdržení výpovědi od zaměstnavatele běží zaměstnanci dvouměsíční výpovědní lhůta, kdy má stále zaměstnání a nárok na svoji standardní mzdu. Během dvouměsíční lhůty si tedy plní své klasické pracovní povinnosti a dostává peníze a má čas si hledat nové pracovní uplatnění. Zaměstnání na dohodu o provedení práce končí mnohem rychleji, jednou z možností je totiž výpověď daná z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
Dohoda o provedení práce je flexibilnější
Pro zaměstnavatele je zaměstnání na dohodu o provedení práce flexibilnější a rychlejší než na zkrácený úvazek. I u zkráceného úvazku totiž běží klasická výpovědní lhůta a pro zkrácený úvazek platí stejná pravidla ohledně odstupného jako pro pracovní poměr na plný úvazek. Dle § 74 však platí, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Dohody o provedení práce tak v praxi slouží především pro brigády, a proto pro ně platí z pohledu zaměstnavatele výhodnější režim. Na základě dohody o provedení práce nesmí rozsah práce být větší než 300 hodin v kalendářním roce.
