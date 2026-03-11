Na co nezapomenout v příloze číslo jedna daňového přiznání?
Osoby samostatně výdělečné činné, které nemají veškeré daňové povinnosti za rok 2025 splněny účastí v dobrovolném měsíčním paušálním režimu, vyplňují za loňský rok daňové přiznání a dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti si vypočítávají v příloze číslo jedna. Na co při vyplňování této přílohy nezapomenout?
Výdaje k příslušným příjmům ze samostatné výdělečné činnosti lze získat z daňové evidence, z účetnictví nebo při uplatnění ročního výdajového paušálu. Příslušnou možnost stanovení výdajů je nutno v příloze číslo jedna zaškrtnout.
Roční výdajové paušály
Nejjednodušší je samozřejmě stanovení ročních výdajů příslušným ročním výdajovým paušálem. Tato možnost je pro řadu OSVČ díky své jednoduchosti a jednoznačnosti velmi oblíbená. OSVČ mající skutečné výdaje poměrně nízké navíc díky ročnímu výdajovému paušálu významně ušetří nejenom na dani z příjmů, ale i na povinném sociálním a zdravotním pojištění.
Sazby ročních výdajových paušálů se liší dle vykonávané činnosti, jak je uvedeno v § 7 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v odstavci 7.
- 80% výdajový paušál uplatňují OSVČ s příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a živnostenského podnikání řemeslného, přičemž maximální výše takto stanovených výdajů může být 1600000 Kč
- 60% výdajový paušál uplatní OSVČ s příjmy z živnostenského podnikání, přičemž maximální částka takto stanovených výdajů může činit 1200000 Kč
- 40% výdajový paušál uplatní OSVČ z příjmů ostatních samostatně výdělečných činností, přičemž maximální částka takto stanovených výdajů může být 800000 Kč
- 30% výdajový paušál uplatní OSVČ pro příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze takto uplatnit výdaje do částky 600000 Kč Nad rámec výdajů stanovených ročním výdajovým paušálem nelze pochopitelně uplatnit žádné další výdaje.
Vyplnění řádků v příloze číslo jedna
V řádku 101 přílohy číslo jedna se vyplní roční příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a v řádku 102 příslušné výdaje. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je následně v řádku 104. V doplňujících údajích na straně číslo jedna je nutné uvést bližší informace v případě uplatnění ročního výdajového paušálu, tj. druh činnosti a sazbu výdajového paušálu. Většinou je částka v řádku 104 shodná s částkou v řádku 113. Částka z řádku 113 se následně uvádí do řádku 37 na straně číslo dvě čtyřstránkového daňového přiznání.
Údaje o spolupracující osobě
Pokud OSVČ při výkonu své samostatné výdělečné činnosti využívá služeb spolupracující osoby, tak musí vyplnit i řádky 107 a 108, kde se uvádí příjmy a výdaje převáděné na spolupracující osobu. Pro daňové účely je i spolupracující osoba OSVČ a musí vyplňovat daňové přiznání a v příloze číslo jedna navíc uvést, jaký příjem a výdaj na ni byl převeden – vyplňují se tak řádky číslo 109 a 110. Údaje o spolupracující osobě se uvádí v příloze číslo jedna v oddílu G a H, v závislosti na tom, zdali OSVČ je spolupracující osobou, nebo rozděluje příjmy a výdaje.
