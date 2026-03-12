Kdo vyplňuje přílohu číslo dva daňového přiznání?
štítky Daně Realitní trh
Zatímco přílohu číslo jedna vyplňují pouze daňoví poplatníci s příjmy z podnikání (samostatné výdělečné činnosti), tak přílohu číslo dva v praxi mohou vyplňovat zaměstnanci, penzisté, podnikatelé nebo maminky na rodičovské dovolené. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.
V příloze číslo dva se vypočítává dílčí daňový základ dle § 9 zákona o dani z příjmů (z nájmu) a z ostatních příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmů. Jedná se tedy o pasivní zdanitelné příjmy, které nejsou nikterak závislé na druhu hlavní aktivní výdělečné činnosti.
Skutečné výdaje nebo paušální výdaje u nájmu
Pro příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů je možné uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Uplatnění výdajů příslušným výdajovým paušálem veškeré daňové záležitosti značně zjednodušuje.
Praktický příklad – Penzista s příjmem z nájmu
Penzista Lukáš měl za rok 2025 příjem z nájmu ve výši 160000 Kč a výdaje uplatnil 30% výdajovým paušálem. Penzista Lukáš tak musí vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání, včetně právě přílohy číslo dva, kde se vypočítá daňový základ z nájmu, který činí 112000 Kč. V daňovém přiznání uplatní pan Lukáš slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, která sníží vypočtenou daň z příjmů do nuly, takže pan Lukáš nebude za rok 2025 platit žádnou daň z příjmů, ale daňové přiznání musí vyplnit a odevzdat, protože má roční zdanitelný příjem vyšší než 50000 Kč. Dílčí základ daně z nájmu se uvádí do řádku 39 na první straně čtyřstránkového daňového přiznání a sleva na poplatníka do řádku 64.
Jaké jsou příjmy dle § 10?
Nejčastěji mezi zdanitelný příjem dle § 10 patří příjem z prodeje nemovitosti nebo cenných papírů, u kterých nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, nebo dodanění uplatněných daňových odpočtů v posledních 10 letech při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění nebo „penzijního spoření“.
Praktický příklad – Zaměstnanec se zrušenou smlouvou o životním pojištění
Zaměstnanec Daniel v roce 2025 předčasně zrušil smlouvu o životním pojištění, u které v posledních 15 letech uplatňoval daňový odpočet. Pan Daniel si bude muset sám podat daňové přiznání, ve kterém zpětně dodaní daňové odpočty za posledních 10 let. Bude se jednat o příjem dle § 10 zákona o dani z příjmů, takže bude muset vyplnit právě i přílohu číslo dva, kde si vypočítá dílčí daňový základ dle § 10. Tato částka se následně uvádí do řádku číslo 40 na první straně klasického čtyřstránkového daňového přiznání.