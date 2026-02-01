Kdo má nárok na čtyřicetitisícový daňový přeplatek?
Teprve v ročním zúčtování daně se vypočítá u zaměstnanců roční daň z příjmů. V praxi velmi často bývá nižší než zaplacené zálohy během roku. Podívejme se na praktické příklady, kdy vzniká nárok na vysoké daňové přeplatky.
V případě, že zaplacené daňové zálohy během roku, které platí zaměstnanci z každé své měsíční výplaty, jsou vyšší než vypočtená roční daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový přeplatek. V praxi dostávají někteří zaměstnanci desetitisícové daňové přeplatky. Jaké jsou hlavní důvody?
- uplatnění slevy na manželku/manžela, podmínky jsou pochopitelně stejné
- uplatnění vysokých daňových odpočtů
Podmínky daňového přeplatku
Částka daňového přeplatku nemůže být vyšší, než činí součet zaplacených daňových záloh během roku, až na výjimku čerpání daňového přeplatku z titulu daňového bonusu. I zaměstnanec, který během roku neplatil žádnou daň z příjmu, může obdržet daňový přeplatek, jestliže roční daňový bonus je vyšší než obdržené měsíční daňové bonusy v průběhu roku.
Zhoršení situace oproti roku 2023
V ročním zúčtování daně a daňovém přiznání za rok 2025 již nelze, stejně jako tomu bylo v roce 2024, uplatnit daňovou slevu školkovné, kterou bylo možné naposledy uplatit za rok 2023. To mimo jiné snižuje počet případů, kdy vzniká nárok na vysoký roční daňový přeplatek. Podmínky pro uplatnění slevy na manželku za rok 2025 jsou rovněž přísnější, než to bylo v roce 2023. Nárok na slevu na manželku vzniká pouze v případě, že manželka (manžel) neměla (neměl) své vlastní roční rozhodné příjmy vyšší než 68000 Kč a současně je splněna podmínka péče o dítě do tří let. Právě druhá podmínka se v roce 2023 a v předcházejících letech nevyžadovala.
Sleva na manželku = 24840 Kč
Vzhledem k tomu, že roční sleva na manželku činí 24840 Kč, na držitelku průkazu ZTP/P potom ve dvojnásobné výši, a přitom nelze tuto slevu uplatňovat během roku, tak je její uplatnění důvodem pro vznik vysokého daňového přeplatku.
Daňové odpočty
Roční daňový základ snižují při splnění zákonných podmínek daňové odpočty. Legislativou jsou podmínky uvedeny v § 15 zákona o daních z příjmů. Snížení daňového základu o 10000 Kč znamená většinou daňovou úsporu 1500 Kč, pouze daňoví poplatníci s vysokým daňovým základem ušetří 2300 Kč, protože část jejich daňového základu podléhá vyšší 23% sazbě daně z příjmu. Žádný z daňových odpočtů nelze uplatnit během roku při výpočtu měsíční daně z příjmu. Mezi nejčastěji využívané daňové odpočty patří zaplacené úroky u hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová potřeba, a vklady na státem podporované finanční produkty (např. penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, dlouhodobý investiční produkt, životní pojištění).
Praktický příklad
Pan Milan byl po celý rok 2025 zaměstnancem a zaplatil na dani z příjmu během roku 57200 Kč. Při výpočtu měsíčních daňových záloh uplatňoval i daňové zvýhodnění na dceru. V ročním zúčtování daně, které za něj provádí zaměstnavatel, uplatní slevu na manželku ve výši 24840 Kč a daňové odpočty v souhrnné výši 100000 Kč. Celková roční daň z příjmu bude nižší o 39840 Kč, než činí součet zaplacených měsíčních daňových záloh během roku 2025. Panu Milanovi tak vznikne nárok na daňový přeplatek v této výši. Daňový přeplatek obdrží pan Milan ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně.
