Poradna: Mohu jako předčasný důchodce nastoupit na zkrácený úvazek?
štítky Penze Právo čtení na 3 minuty | přečteno 3211×
Milan: Jsem v předčasném důchodu. Finančně je to horší, než jsem si představoval. Když teď mám možnost nastoupit na zkrácený úvazek, tak bych to rád využil, ale nevím, jestli je to možné, když jsem předčasný důchodce. Peníze přitom potřebuji.
V dotazu nepíšete zásadní věc, a to jestli jste již dosáhl řádného důchodového věku nebo nikoliv. Pro předčasné důchodce totiž platí příjmová omezení, ale pouze do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak si již může libovolně přivydělat a současně pobírat starobní důchod a jakýkoliv příjem.
Související
Příjmové omezení pro předčasné důchodce
Až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění, pokud chtějí stále pobírat předčasný důchod na účet. Ze zkráceného úvazku se přitom sociální pojištění platí vždy. Sociální pojištění se neplatí z pracovních dohod do limitu, u dohody o provedení práce v roce 2026 to je 11999 Kč a méně a u dohody o pracovní činnosti v roce 2026 to je 4499 Kč a méně.
1) Máte již řádný důchodový věk
Jestliže jste tedy od přiznání předčasného důchodu do současnosti dosáhl řádného důchodového věku, tak již můžete práci na zkrácený úvazek bez obav přijmout. Budete mít současně příjem ze zaměstnání i měsíční starobní důchod. V řádném důchodovém věku nejsou příjmová omezení, to platí i pro lidi, kteří odešli původně do předčasného důchodu.
2) Nemáte řádný důchodový věk a chcete dostávat důchod na účet
Pokud jste ještě nedosáhl řádného důchodového věku a přitom nechcete přijít o výplatu předčasného důchodu na účet, potom nemůžete na zkrácený úvazek začít pracovat. V takovém případě si zkuste domluvit, zdali byste nemohl pracovat alespoň na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11999 Kč a méně. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce do limitu, tak se z ní neplatí sociální pojištění a je splněna zákonná podmínka pro předčasné důchodce.
3) Nemáte řádný důchodový věk a preferujete pracovní smlouvu
Jestliže jste ještě nedosáhl řádného důchodového věku a pracovní nabídka je natolik lákavá, že byste oželel výplatu předčasného důchodu, potom můžete takové zaměstnání přijmout. Po dobu výkonu takového zaměstnání (nejdéle však do dosažení řádného důchodového věku) Vám nebude náležet výplata předčasného důchodu a budete mít pouze příjem formou mzdy ze zaměstnání. Výplata předčasného důchodu by se Vám zastavila. Výdělečná činnost, ze které by bylo odváděno sociální pojištění, by však měla pozitivní vliv na měsíční částku důchodu a obnovený starobní důchod by byl vyšší, protože by se přepočítal. Pokud byste však začal pracovat, potom by pro Vás rozhodně stálo za zvážení, zdali by nebyl lepší již plný úvazek, když byste byl po omezenou dobu bez starobního důchodu.
Závěrem
Zásadní vliv na Vaše rozhodování má, zdali máte již řádný důchodový věk či nikoliv. Kdybyste neměl a chtěl pracovat, tak stojí místo zkráceného úvazku za zvážení dvě jiné varianty. Za prvé zaměstnání na dohodu o provedení práce s odměnou 11999 Kč a méně, abyste splnil podmínku neúčasti na pojištění a mohl stále pobírat předčasný důchod. Druhá varianta by byla již bez předčasného důchodu, protože byste splňoval účast na pojištění, ale když už, tak by rozhodně stálo z finančních důvodů za zvážení zaměstnání na plný úvazek.