Kdy se vyplňuje dvoustránkové a kdy čtyřstránkové daňové přiznání?
Daňoví poplatníci, kteří mají zákonnou povinnost odevzdat daňové přiznání, se v praxi rozhodují mezi dvoustránkovým a čtyřstránkovým daňovým formulářem. Podívejme se v praktických příkladech, kdy se tyto formuláře používají.
Zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání za rok 2025 vyplňují všichni daňoví poplatníci, kteří mají zdanitelné příjmy pouze ze závislé činnosti (ze zaměstnání) dle § 6 zákona o daních z příjmů. Ostatní daňoví poplatníci vyplňují klasické čtyřstránkové daňové přiznání. Bez ohledu na daňový formulář uplatní všichni daňoví poplatníci v daňovém přiznání slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč.
Příklad 1) Zaměstnání pro dva zaměstnavatele
Paní Jana pracovala po celý rok 2025 pro zaměstnavatele XY na klasickou pracovní smlouvu na plný úvazek, současně však pracovala na dohodu o pracovní činnosti od září do prosince pro druhého zaměstnavatele AB. Z obou zaměstnání byla paní Janě odváděna zálohová daň z příjmů. Daňoví poplatníci, kteří alespoň v jednom měsíci pracovali pro dva zaměstnavatele současně a z obou zaměstnání byla odvedena zálohová daň z příjmů, mají povinnost za rok 2025 vyplnit a odevzdat daňové přiznání a nemohou požádat žádného ze zaměstnavatelů o provedení ročního zúčtování daně. To je i případ paní Jany. Vzhledem k tomu, že má však paní Jana pouze zdanitelné příjmy ze zaměstnání, tak bude vyplňovat zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.
Příklad 2) Dobrovolné podání daňového přiznání zaměstnancem
Pan Radim sice pracoval po celý rok 2025 pouze pro jednoho zaměstnavatele, kterého mohl požádat o roční zúčtování daně, ale pan Radim si chce sám podat daňové přiznání, protože uplatňuje hodně daňových odpočtů a chtěl mít na všechny daňové záležitosti více času a chtěl si sám pohlídat vrácení daňového přeplatku, proto si sám podá daňové přiznání za rok 2025. Z důvodu příjmů pouze ze zaměstnání bude pan Radim vyplňovat dvoustránkové daňové přiznání, ve kterém uplatní všechny daňové odpočty, na které má nárok.
Příklad 3) Podnikatel podávající daňové přiznání
Podnikatel Tomáš vykonával během roku hlavní samostatnou výdělečnou činnost a vedl daňovou evidenci. Pan Tomáš nesplňoval podmínky pro možný dobrovolný vstup do měsíčního paušálního režimu, takže bude za rok 2025 podávat daňové přiznání. Daňoví poplatníci se zdanitelným příjmem ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů vyplňují vždy klasické čtyřstránkové daňové přiznání, a to včetně přílohy číslo jedna, kde se vypočítá dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti.
Příklad 4) Zaměstnanec s příjmem z nájmu
Zaměstnankyně Karolína pracovala po celý rok 2025 pouze pro jednoho zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr. Současně však má roční příjem z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů ve výši 120000 Kč. Paní Karolína tak nemůže svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně a musí si sama podat a vyplnit daňové přiznání za rok 2025. Při zdanitelných příjmech z nájmu je nutné vyplnit klasické čtyřstránkové daňové přiznání, včetně přílohy číslo dvě daňového přiznání, kde se vypočítá dílčí daňový základ z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. Výdaje pro příjmy z nájmu je možné uplatnit ve skutečné výši nebo lze použít 30% výdajový paušál.
