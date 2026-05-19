Jaké akcie nakupuje americký prezident Trump?
Americký prezident Donald Trump se ve svém druhém mandátu rozhodl opustit tradici, podle níž se američtí prezidenti před nástupem do Bílého domu zbavovali svých akcií nebo je převáděli do nezávislé správy. V USA není vlastnictví akcií zdaleka nic neobvyklého. Spíše platí pravý opak: u lidí z vyšších společenských vrstev je výjimečné akcie nemít. Trump si tentokrát své portfolio ponechal.
Konec starých tradic a tisíce transakcí
Podle zveřejněných dokumentů provedl Trump, respektive správci jeho majetku, během prvních měsíců roku stovky až tisíce transakcí v hodnotě stovek milionů dolarů. Tento počet transakcí naprosto vylučuje, že by americký prezident zadával nákupní a prodejní příkazy sám. Mimochodem právě tato skutečnost je hlavní Trumpovou obranou proti evidentnímu střetu zájmů. Nejde přitom o žádné okrajové tituly. V portfoliu se objevují největší jména americké ekonomiky: Nvidia, Microsoft, Oracle, Boeing, Amazon, Meta, Intel, Apple, Netflix nebo Costco.
Tenká hranice střetu zájmů
Na první pohled by se dalo říct, že jde o klasické portfolio bohatého Američana. Technologické firmy, spotřebitelský sektor, průmysl, média. Jenže u prezidenta Spojených států má takový seznam úplně jinou váhu. Trump totiž není jen investor. Je zároveň člověkem, jehož rozhodnutí mohou přímo ovlivňovat hodnotu těchto firem. Typickým příkladem je Nvidia. Výrobce čipů je dnes jednou z nejdůležitějších firem světa, protože stojí v centru boomu umělé inteligence. Zároveň je ale silně závislý na rozhodnutích americké administrativy, například na tom, jaké čipy smí vyvážet do Číny. Když prezident rozhoduje o exportních omezeních a zároveň má v portfoliu společnost, které se tato pravidla bezprostředně týkají, vzniká minimálně optický střet zájmů.
Podobné je to u Boeingu. Ten je nejen symbolem amerického průmyslu, ale také firmou napojenou na státní zakázky, diplomacii a mezinárodní obchod. Pokud americká administrativa vyjednává velké obchodní dohody, letadla Boeingu bývají často jejich součástí. I zde tedy platí, že politické rozhodnutí se může velmi rychle propsat do tržní hodnoty firmy.
„America First“ a nová role státu
Trump ve svém portfoliu ukazuje, že zůstal především patriotem. Trumpovo portfolio proto působí jako investiční verze jeho hesla „America First“. Akcie z jiných kontinentů jsou spíše marginálií. Trump má uloženou velkou část svého bohatství v klíčových amerických firmách. Jenomže tyto klíčové americké firmy se stávají čím dál více závislými na státním aparátu. To je novinka. Dříve byly technologické společnosti spíše výrazem nezávislosti na státu. Nyní jsme však svědky opaku, kdy se naopak soukromé firmy stávají státním zájmem, a dokonce i investicí. To nejlépe ilustruje příběh společnosti Intel, kterou mimochodem najdeme i v Trumpově osobním portfoliu.
Vzhledem k obrovskému počtu transakcí je pro drobného investora naprosto nemožné toto portfolio kopírovat. A tak z něho plyne jiné poučení. Dnes na Wall Street záleží daleko více na politice než třeba čistě na klasických makroekonomických ukazatelích.