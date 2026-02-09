Co vědět o výpočtu podpory v nezaměstnanosti?
štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 273×
Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2026 je výhodnější než v roce 2025. Na druhou stranu se posunuly věkové hranice o dva roky pro jednotlivé maximální délky podpůrčí doby. Kdo má tedy na podporu v nezaměstnanosti nárok? Jak dlouho se pobírá a jak se vypočítává?
Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají pouze nezaměstnaní občané, kteří se evidují na úřadu práce a současně splňují podmínku doby pojištění v rozsahu alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech, jak vyplývá z § 39 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Kdo nezískal minimální dobu pojištění, ten nemůže podporu v nezaměstnanosti pobírat. Podporu v nezaměstnanosti nemohou mimo jiné pobírat starobní důchodci.
Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti pobírá?
Dle § 43 zákona o zaměstnanosti činí podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání do 52 let maximálně 5 měsíců, u lidí nad 52 let do 57 let potom 8 měsíců a u lidí nad 57 let již 11 měsíců. Přičemž rozhodující pro posuzování maximální délky podpory v nezaměstnanosti je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Nemocenská a podpora v nezaměstnanosti
V praxi nelze pobírat současně nemocenskou a podporu v nezaměstnanosti, jak vyplývá z § 44 zákona o zaměstnanosti. Pokud dojde k pracovní neschopnosti během výpovědní lhůty nebo v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, tak se podpora v nezaměstnanosti vyplácí až po skončení nároku na nemocenskou. Doba, po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění a z tohoto důvodu mu není vyplácena podpora v nezaměstnanosti, se nezapočítává do podpůrčí doby.
Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?
V § 50, odstavci 3) zákona o zaměstnanosti je uveden způsob výpočtu podpory v nezaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání do 52 let mají první dva měsíce podpůrčí doby nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 80 % předchozího rozhodného příjmu, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 40 % průměrného měsíčního čistého výdělku. U uchazečů o zaměstnání starších 52 let činí po dobu prvních tří měsíců podpůrčí doby podpora v nezaměstnanosti 80 %, další tři měsíce 50 % a po zbývající dobu 40 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 80 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
Evidence na úřadu práce se vyplatí
I když je to pro některé občany nepříjemné se v případě ztráty zaměstnání registrovat na úřadu práce, tak se to vyplatí i při krátkodobé nezaměstnanosti, zvláště když samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti je zejména v prvních měsících tak výhodný. Neevidování na úřadu práce při ztrátě zaměstnání a spoléhání se na rychlý nástup do nového zaměstnání v řádech dní či týdnů se finančně nevyplácí. I pro jednoměsíční či dvouměsíční nezaměstnanost je potřeba se evidovat na úřadu práce.
TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti