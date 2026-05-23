Poradna: Mám 56 let, počítá se mi pro důchod vysoká škola?
Anna: Chci odejít do předčasného důchodu co nejdříve. Je mi 56 let, tak si zjišťuji a kontroluji všechny své důchodové záležitosti. Jakým způsobem se mi počítá vysoká škola pro důchod?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž je nutné počítat s krácením za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší je krácení. Pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou přísnější než pro přiznání řádného starobního důchodu. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech, např. 44 let a 300 dní se počítá jako 44 let.
Samotná částka předčasného důchodu závisí na průměrné důchodové mzdě za odpracované roky, získané době pojištění a právě krácení za předčasnost. Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek a studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu. Z formulace dotazu předpokládám, že jste studovala před rokem 2010, a proto se Vám bude ještě započítávat studium.
Dobu pojištění si zvýšíte významně
Vám bude měsíční částku starobního důchodu zvyšovat nejenom studium na vysoké škole, ale i na střední škole. Do doby pojištění se totiž započítává ze 100 % i doba studia od skončení povinné školní docházky do 18 let, pokud byla tato doba pojištění získána před rokem 1996. Náhradní dobou pojištění je i studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole do konce roku 2009, takové období se však započítává maximálně po dobu prvních šesti let po dosažení 18 let, takové období se jako náhradní doba pojištění započítává z 80 %.
Studium od roku 2010
Podmínky ohledně studia se zpřísnily a od roku 2010 již není studium náhradní dobou pojištění. Budoucí žadatelé o starobní důchod, kteří studovali na vysoké škole, tak budou mít nižší dobu pojištění, než třeba lidé, kteří ihned po maturitě pracovali a neměli žádnou mezeru v pojištění.
Každý rok pojištění hraje roli
Měsíční částka starobního důchodu významně závisí na získané době pojištění. Každý ukončený rok pojištění hraje významnou roli. Pro názornost máme v tabulce níže vypočtený řádný starobní důchod dle výpočtové formule roku 2026 u průměrné mzdy za odpracované roky ve výši 52000 Kč u různých dob pojištění. Pro zjednodušení počítáme, že průměrná důchodová mzda je ve všech případech stejně vysoká. Minimální doba pojištění pro přiznání řádného starobního důchodu je 35 let. Při výpočtu nepočítáme s výchovným na děti.
|Průměrná mzda
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|52000 Kč
|42 let
|23266 Kč
|52000 Kč
|43 let
|23703 Kč
|52000 Kč
|44 let
|24140 Kč
|52000 Kč
|45 let
|24578 Kč
|52000 Kč
|46 let
|25015 Kč
Závěrem
Vzhledem k tomu, že dobu pojištění ovlivňuje i doba pojištění získaná před rokem 2010, tak Vám bude studium na vysoké škole zvyšovat měsíční částku starobního důchodu, což je pro Vás pozitivní. Budoucím žadatelům o starobní důchod, kteří studovali v roce 2010 a v následujících letech již studium dobu pojištění zvyšovat nebude, což bude mít negativní vliv na měsíční částku jejich starobního důchodu.
