Padesátitisícová mzda a čerpání daňového bonusu

Výpočet daně z příjmu výrazně ovlivňují daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. Zejména daňové zvýhodnění na děti. Zaměstnanci čerpající daňové zvýhodnění na více dětí neplatí daň z příjmu ani při průměrné mzdě. Dokonce obdrží daňový bonus. Podívejme se na praktické výpočty.

Sazba daně z příjmu u většiny mezd činí 15 %, vyšší 23% sazbě daně z příjmu totiž podléhá až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy. Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má následně nárok na slevu na poplatníka, která činí 2570 Kč a snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu.

Praktický příklad

Zaměstnanec Karel pracuje současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek. U obou zaměstnavatelů má hrubou mzdu 27000 Kč. U prvního zaměstnavatele má pan Karel podepsáno prohlášení k dani, a daň z příjmu tak činí 1480 Kč (27000 Kč × 15 % – 2570 Kč). Ve druhém zaměstnání již pan Karel podepsat prohlášení k dani nemůže, a tak daň z příjmu z druhého zaměstnání činí 4050 Kč (27000 Kč × 15 %). V žádném měsíci není možné mít prohlášení k dani podepsáno u dvou zaměstnavatelů současně. Žádnou daňovou slevu není možné uplatnit dvakrát.

Daňové zvýhodnění na děti

Vždy jeden z rodičů může při výpočtu daně z příjmu uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Na první dítě činí měsíční daňové zvýhodnění 1267 Kč, na druhé dítě potom 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. Když je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Daňové zvýhodnění výrazně snižuje daň z příjmu, dokonce někteří zaměstnanci neplatí žádnou daň z příjmu a dostávají daňový bonus.

Co je to daňový bonus?

Nárok na daňový bonus vzniká, když částka souhrnného daňového zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Daňový bonus je následně ve výši rozdílu mezi těmito dvěma částkami. V praxi není daňový bonus pouze záležitostí zaměstnanců s podprůměrnou mzdou. Při čerpání daňového zvýhodnění na více dětí náleží daňový bonus i u průměrné mzdy.

Praktické výpočty

V přiložené tabulce níže máme vypočteny varianty, od jaké mzdy náleží nárok na daňový bonus v závislosti na počtu dětí, na které je uplatňováno daňové zvýhodnění. Úmyslně volíme částky v celých tisícikorunách. Čím je následně hrubá mzda při stejném počtu dětí nižší, tím vyšší je částka daňového bonusu. Celkový daňový bonus nemůže být vyšší, než činí souhrnná částka daňového zvýhodnění.

Hrubá mzda Počet dětí Daňový bonus
25000 Kč 1 87 Kč
37000 Kč 2 147 Kč
53000 Kč 3 65 Kč
68000 Kč 4 137 Kč

Např. zaměstnanec s hrubou mzdou 50000 Kč uplatňující daňové zvýhodnění na tři děti obdrží již daňový bonus ve výši 517 Kč. Vypočtená daň z příjmu po slevě na poplatníka činí 4930 Kč (50000 Kč × 15 % – 2570 Kč). Daňové zvýhodnění na tři děti činí 5447 Kč (1267 Kč + 1860 Kč + 2320 Kč). Částka daňového zvýhodnění je tedy vyšší o 517 Kč než vypočtená daň z příjmu a tato částka se stává daňovým bonusem (5447 Kč – 4930 Kč).

Závěrem

Inkasování daňového bonusu není v praxi pouze záležitostí zaměstnanců s nízkou mzdou, jak jsme si vypočítali v tabulce výše. Při čerpání daňového zvýhodnění na tři a více dětí již dostávají daňový bonus i zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou. Nárok na daňový bonus mají i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek nebo pracovní dohodu, pokud hrubá mzda nebo odměna činí alespoň 11200 Kč a je podepsáno prohlášení k dani.

Petr Gola

