Padesátitisícová mzda a čerpání daňového bonusu
Výpočet daně z příjmu výrazně ovlivňují daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. Zejména daňové zvýhodnění na děti. Zaměstnanci čerpající daňové zvýhodnění na více dětí neplatí daň z příjmu ani při průměrné mzdě. Dokonce obdrží daňový bonus. Podívejme se na praktické výpočty.
Sazba daně z příjmu u většiny mezd činí 15 %, vyšší 23% sazbě daně z příjmu totiž podléhá až hrubá mzda nad trojnásobek průměrné mzdy. Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má následně nárok na slevu na poplatníka, která činí 2570 Kč a snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu.
Praktický příklad
Zaměstnanec Karel pracuje současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek. U obou zaměstnavatelů má hrubou mzdu 27000 Kč. U prvního zaměstnavatele má pan Karel podepsáno prohlášení k dani, a daň z příjmu tak činí 1480 Kč (27000 Kč × 15 % – 2570 Kč). Ve druhém zaměstnání již pan Karel podepsat prohlášení k dani nemůže, a tak daň z příjmu z druhého zaměstnání činí 4050 Kč (27000 Kč × 15 %). V žádném měsíci není možné mít prohlášení k dani podepsáno u dvou zaměstnavatelů současně. Žádnou daňovou slevu není možné uplatnit dvakrát.
Daňové zvýhodnění na děti
Vždy jeden z rodičů může při výpočtu daně z příjmu uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Na první dítě činí měsíční daňové zvýhodnění 1267 Kč, na druhé dítě potom 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. Když je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Daňové zvýhodnění výrazně snižuje daň z příjmu, dokonce někteří zaměstnanci neplatí žádnou daň z příjmu a dostávají daňový bonus.
Co je to daňový bonus?
Nárok na daňový bonus vzniká, když částka souhrnného daňového zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Daňový bonus je následně ve výši rozdílu mezi těmito dvěma částkami. V praxi není daňový bonus pouze záležitostí zaměstnanců s podprůměrnou mzdou. Při čerpání daňového zvýhodnění na více dětí náleží daňový bonus i u průměrné mzdy.
Praktické výpočty
V přiložené tabulce níže máme vypočteny varianty, od jaké mzdy náleží nárok na daňový bonus v závislosti na počtu dětí, na které je uplatňováno daňové zvýhodnění. Úmyslně volíme částky v celých tisícikorunách. Čím je následně hrubá mzda při stejném počtu dětí nižší, tím vyšší je částka daňového bonusu. Celkový daňový bonus nemůže být vyšší, než činí souhrnná částka daňového zvýhodnění.
|Hrubá mzda
|Počet dětí
|Daňový bonus
|25000 Kč
|1
|87 Kč
|37000 Kč
|2
|147 Kč
|53000 Kč
|3
|65 Kč
|68000 Kč
|4
|137 Kč
Např. zaměstnanec s hrubou mzdou 50000 Kč uplatňující daňové zvýhodnění na tři děti obdrží již daňový bonus ve výši 517 Kč. Vypočtená daň z příjmu po slevě na poplatníka činí 4930 Kč (50000 Kč × 15 % – 2570 Kč). Daňové zvýhodnění na tři děti činí 5447 Kč (1267 Kč + 1860 Kč + 2320 Kč). Částka daňového zvýhodnění je tedy vyšší o 517 Kč než vypočtená daň z příjmu a tato částka se stává daňovým bonusem (5447 Kč – 4930 Kč).
Závěrem
Inkasování daňového bonusu není v praxi pouze záležitostí zaměstnanců s nízkou mzdou, jak jsme si vypočítali v tabulce výše. Při čerpání daňového zvýhodnění na tři a více dětí již dostávají daňový bonus i zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou. Nárok na daňový bonus mají i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek nebo pracovní dohodu, pokud hrubá mzda nebo odměna činí alespoň 11200 Kč a je podepsáno prohlášení k dani.