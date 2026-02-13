Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti bez doložení příjmu?
Měsíční částka podpory v nezaměstnanosti závisí na dosahovaném rozhodném příjmu, v některých případech jsou však podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti splněny započtením náhradních dob pojištění a potom náleží „minimální“ podpora. Jak je v roce 2026 vysoká minimální podpora v nezaměstnanosti?
V § 51 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je stanoveno, že podpora v nezaměstnanosti se uchazeči o zaměstnání stanoví za první dva měsíce ve výši 0,4násobku, další 2 měsíce ve výši 0,2násobku, uchazeči o zaměstnání nad 52 let potom za první tři měsíce ve výši 0,4násobku, další 3 měsíce ve výši 0,2násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, jestliže je potřebná doba pojištění získána náhradní dobou pojištění, nelze osvědčit nebo nelze stanovit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovací základ.
Související
Průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí 2025
Dle sdělení MPSV č. 538/2025 Sb. činila průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí roku 2025 částku 48171 Kč. To mimo jiné znamená, že minimální podpora v nezaměstnanosti při splnění pouze náhradní doby pojištění činí: 19269 Kč (48171 Kč × 0,4), 9635 Kč (48171 Kč × 0,2) a 7226 Kč (48171 Kč × 0,15) v závislosti na měsíci nezaměstnanosti a věku.
Praktický příklad
Paní Aneta (31 let) se eviduje v roce 2026 na úřadu práce ihned po skončení rodičovské dovolené. Podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti splní, protože jako náhradní doba pojištění se hodnotí právě i rodičovská dovolená. Bez rozhodného vlastního příjmu tak bude mít paní Aneta v prvních dvou měsících podporu v nezaměstnanosti ve výši 19269 Kč, v dalších dvou měsících 9635 Kč a v posledním měsíci 7226 Kč.
Maximální měsíční podpora činí 38537 Kč
V § 50, odstavci 6) zákona o zaměstnanosti je uvedeno, že podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci činí nejvýše 0,8násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, v roce 2026 tedy částku 38537 Kč (48171 Kč × 80 %).
Praktický příklad
Pan Vlastimil (46 let) obdržel v zaměstnání výpověď. Vzhledem k tomu, že pan Vlastimil měl průměrnou čistou mzdu ve výši 100000 Kč, tak bude mít po celou podpůrčí dobu v rozsahu 5 měsíců nárok na maximální podporu v nezaměstnanosti ve výši 38537 Kč. Podmínky pro dočasně nezaměstnané lidi s vysokými příjmy se meziročně značně zlepšily, protože maximální podpora v nezaměstnanosti se meziročně značně zvýšila, o 47,3 %.
