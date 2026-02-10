Vliv ukončení zaměstnání na podporu a odstupné
štítky Osobní finance Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 3099×
Pracovní poměr sjednaný na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou může být ukončen výpovědí podanou zaměstnavatelem, výpovědí podanou zaměstnancem nebo vzájemnou dohodou. Způsob ukončení zaměstnání má zásadní vliv na odstupné. Jak to však ovlivňuje výpočet podpory v nezaměstnanosti?
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze pro důvody taxativně uvedené v zákoníku práce, zatímco zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď i bez udání důvodu. V případě výpovědi běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Vzájemnou dohodou může být pracovní poměr ukončen okamžitě.
Související
Nárok na odstupné dle § 67 zákoníku práce
V případě, že zaměstnanec sám dá výpověď, tak odstupné nedostane. Naproti tomu v případě obdržení výpovědi pro důvody, na kterých nenese zaměstnanec vinu, náleží odstupné. Částka odstupného závisí nejenom na dosahovaném příjmu, ale i na délce trvání pracovního poměru. Zákonnými důvody pro obdržení výpovědi od zaměstnavatele, kdy náleží standardní odstupné, jsou: nadbytečnost zaměstnance, přemístění zaměstnavatele nebo rušení zaměstnavatele. V těchto případech náleží odstupné i při ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou, musí však být v písemné dohodě jednoznačně důvod zakládající nárok na odstupné uveden.
Odstupné následně činí:
- Jednonásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok.
- Dvojnásobek průměrného výdělku, když pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň jeden rok a méně než dva roky.
- Trojnásobek průměrného výdělku, pokud pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň dva roky.
Způsob ukončení zaměstnání a podpora
Výpočet podpory v nezaměstnanosti je stejný, ať už k ukončení pracovního poměru došlo ze strany zaměstnance, zaměstnavatele nebo vzájemnou dohodou. Výše podpory v nezaměstnanosti závisí výhradně na předchozím rozhodném příjmu a věku uchazeče o zaměstnání. Délka podpůrčí doby a výpočet v jednotlivých měsících se právě liší dle věku. V roce 2026 tak může dát zaměstnanec výpověď a přitom bude mít nárok na stejnou podporu v nezaměstnanosti, jako kdyby výpověď sám obdržel. Toto aktuálně platné legislativní opatření je přínosné pro trh práce, neboť zaměstnanci se nemusí bát měnit zaměstnání a případně být krátkodobě v evidenci na úřadu práce. Zvláště v případě výhodnějšího výpočtu podpory v nezaměstnanosti v letošním roce oproti roku 2025.
Obdržení odstupného a podpora v nezaměstnanosti
Inkasování odstupného je při ztrátě zaměstnání velmi pozitivní a pomáhá překlenout první měsíce finanční nejistoty. Dle aktuálně platné legislativy navíc obdržení odstupného neposunuje výplatu podpory v nezaměstnanosti. I při obdržení jednorázově vyššího odstupného tak náleží podpora v nezaměstnanosti již od prvního měsíce.
TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti
Další články k tématu Nezaměstnanost pod lupou