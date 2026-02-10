Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Vliv ukončení zaměstnání na podporu a odstupné

štítky Osobní finance Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 3099×

foto: Canva, ilustrační fotografie

Pracovní poměr sjednaný na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou může být ukončen výpovědí podanou zaměstnavatelem, výpovědí podanou zaměstnancem nebo vzájemnou dohodou. Způsob ukončení zaměstnání má zásadní vliv na odstupné. Jak to však ovlivňuje výpočet podpory v nezaměstnanosti?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze pro důvody taxativně uvedené v zákoníku práce, zatímco zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď i bez udání důvodu. V případě výpovědi běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Vzájemnou dohodou může být pracovní poměr ukončen okamžitě.

Související

Nárok na odstupné dle § 67 zákoníku práce

V případě, že zaměstnanec sám dá výpověď, tak odstupné nedostane. Naproti tomu v případě obdržení výpovědi pro důvody, na kterých nenese zaměstnanec vinu, náleží odstupné. Částka odstupného závisí nejenom na dosahovaném příjmu, ale i na délce trvání pracovního poměru. Zákonnými důvody pro obdržení výpovědi od zaměstnavatele, kdy náleží standardní odstupné, jsou: nadbytečnost zaměstnance, přemístění zaměstnavatele nebo rušení zaměstnavatele. V těchto případech náleží odstupné i při ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou, musí však být v písemné dohodě jednoznačně důvod zakládající nárok na odstupné uveden.

Odstupné následně činí:

  • Jednonásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok.
  • Dvojnásobek průměrného výdělku, když pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň jeden rok a méně než dva roky.
  • Trojnásobek průměrného výdělku, pokud pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň dva roky.

Způsob ukončení zaměstnání a podpora

Výpočet podpory v nezaměstnanosti je stejný, ať už k ukončení pracovního poměru došlo ze strany zaměstnance, zaměstnavatele nebo vzájemnou dohodou. Výše podpory v nezaměstnanosti závisí výhradně na předchozím rozhodném příjmu a věku uchazeče o zaměstnání. Délka podpůrčí doby a výpočet v jednotlivých měsících se právě liší dle věku. V roce 2026 tak může dát zaměstnanec výpověď a přitom bude mít nárok na stejnou podporu v nezaměstnanosti, jako kdyby výpověď sám obdržel. Toto aktuálně platné legislativní opatření je přínosné pro trh práce, neboť zaměstnanci se nemusí bát měnit zaměstnání a případně být krátkodobě v evidenci na úřadu práce. Zvláště v případě výhodnějšího výpočtu podpory v nezaměstnanosti v letošním roce oproti roku 2025.

Obdržení odstupného a podpora v nezaměstnanosti

Inkasování odstupného je při ztrátě zaměstnání velmi pozitivní a pomáhá překlenout první měsíce finanční nejistoty. Dle aktuálně platné legislativy navíc obdržení odstupného neposunuje výplatu podpory v nezaměstnanosti. I při obdržení jednorázově vyššího odstupného tak náleží podpora v nezaměstnanosti již od prvního měsíce.

TIP: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti

Petr Gola

Další články k tématu Nezaměstnanost pod lupou

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Kalkulačky

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026 Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením 2026 Výpočet exekučních srážek ze mzdy 2026 všechny kalkulačky

Finanční úřady

Kurzovní lístek

Slovníky

Vzory smluv

Vzor: Darovací smlouva Vzor: Pracovní smlouva Vzor: Smlouva o výpůjčce všechny vzory smluv

Světové burzy

Česká republika – Praha Belgie – Brusel Dánsko – Kodaň všechny světové burzy

Reklama

Nejčtenější články za uplynulých 12 měsíců