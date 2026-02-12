Kdo si během nezaměstnanosti sám platí zdravotní pojištění?
Každá nezaměstnanost je nepříjemná. I při krátkodobé nezaměstnanosti je však vhodné se evidovat na úřadu práce. Pro účely placení zdravotního pojištění jsou totiž občané v evidenci na úřadu práce státními pojištěnci.
Zdravotní pojištění v Česku je povinnou daní, pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Za státní pojištěnce se přitom pro účely placení zdravotního pojištění považují i občané v evidenci na úřadu práce. To je velmi důležité. Kdo totiž nemá vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny, ten je v registru pojištěnců veden automaticky jako osoba bez zdanitelných příjmů, přičemž všechny OBZP mají povinnost si samy platit měsíční zdravotní pojištění.
Měsíční platba v roce 2026
V letošním roce platí všechny osoby bez zdanitelných příjmů měsíční platbu na zdravotním pojištění ve výši 3024 Kč, tj. 13,5 % z minimální mzdy ve výši 22400 Kč. Měsíční platbu na zdravotním pojištění musí všechny OBZP zaslat na účet své zdravotní pojišťovny do osmého dne následujícího měsíce. Měsíční platba na zdravotním pojištění je pro všechny OBZP konečná a nelze ji nijak snížit. V praxi jsou osobami bez zdanitelných příjmů i nezaměstnaní občané, kteří nejsou v evidenci na úřadu práce.
Praktický příklad
Pan Jiří dostal v zaměstnání výpověď pro nadbytečnost. Po uplynutí výpovědní lhůty se pan Jiří neevidoval na úřadu práce a od února letošního roku je pro účely placení zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů s povinností platby měsíčního zdravotního pojištění ve výši 3024 Kč za každý měsíc trvání evidence jako OBZP. Jestliže bude pan Jiří po celý únor osobou bez zdanitelných příjmů, tak bude muset do osmého března zaplatit své zdravotní pojišťovně částku 3024 Kč a potom za každý další celý kalendářní měsíc, co bude trvat evidence jako OBZP. Pro pana Jiřího by bylo vhodné se evidovat na úřadu práce, potom by si sám zdravotní pojištění neplatil a hlavně by měl nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Kdy platí stát zdravotní pojištění?
Dle § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. je stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu mimo jiné i za uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání. Státními pojištěnci jsou občané evidovaní na úřadu práce i během období, kdy již nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, tedy po uplynutí podpůrčí doby.
