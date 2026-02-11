Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Jak snižuje nezaměstnanost důchod?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů a na získané době pojištění. Jak však tyto dva základní vstupní důchodové údaje ovlivňuje nezaměstnanost? A jaký je rozdíl mezi neevidovanou nezaměstnaností a evidencí na úřadu práce?

Do doby pojištění pro důchodové účely se hodnotí odpracované roky a roky výkonu samostatné výdělečné činnosti, kdy bylo placeno sociální pojištění a dále náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří v zákonném rozsahu i evidence na úřadu práce.

Hodnocení období na úřadu práce

Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Období, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Evidovat se na úřadu práce je tak s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu důležité i kvůli krátkodobé nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává z 80 %.

Vyloučená doba pojištění

Evidence na úřadu práce, která se hodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění, se současně počítá jako vyloučená doba pojištění, což znamená, že nulový rozhodný příjem během nezaměstnanosti nemá negativní vliv na výpočet osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky), což je základní příjmový údaj pro výpočet starobního důchodu.

Nezaměstnanost bez evidence na úřadu práce

Při nezaměstnanosti bez evidence na úřadu práce je potřeba počítat s tím, že takové období pochopitelně nezvyšuje dobu pojištění a navíc taková mezera v pojištění má i negativní vliv na budoucí výpočet osobního vyměřovacího základu, protože dochází ke snížení celkového osobního vyměřovacího základu.

Dlouhodobá nezaměstnanost nehodnocena pro důchod

Vzhledem k tomu, že evidence na úřadu práce se do doby pojištění ovlivňující důchodové nároky započítává pouze v omezeném rozsahu, tak je při dlouhodobé nezaměstnanosti a evidenci na úřadu práce vhodné si promyslet a propočítat, zdali není vhodné dané období s ohledem na budoucí důchodové nároky řešit formou dobrovolného důchodového pojištění. Situace je samozřejmě individuální a záleží na konkrétním průběhu pojištění.

TIP: Kalkulačka osobního vyměřovacího základu

TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu

Petr Gola

