Máte finanční problémy? Neodkládejte je, na promlčení nespoléhejte
štítky Daně Osobní finance Právo čtení na 2 minuty | přečteno 62×
Rozpoznat přicházející finanční problémy včas je velmi důležité, jejich neřešení situaci jenom zhoršuje a naděje na promlčení je minimální. Všichni věřitelé si své pohledávky hlídají a co nejdříve podnikají všechny kroky k jejich úspěšnému vymožení.
Zejména podnikatelé a živnostníci, kteří zažívají finančně horší období, by měli mít vždy pečlivě spočítáno, jakou lhůtu si mohou dovolit, aby svůj byznys znovu „nakopli“. Pro případné neúspěšné období je vhodné mít dostatečnou vlastní finanční rezervu. OSVČ totiž vždy musí platit alespoň minimální sociální a zdravotní pojištění. „Paušalisté“ se nevyhnou měsíční platbě paušální daně. Neplacení pojistného přitom přináší problémy. Promlčecí lhůty pro vyměření a následné vymáhání pojistného jsou dlouhé a v dnešním neustále se zrychlujícím elektronickém světě se v podstatě nemůže stát, že by došlo k promlčení.
Související
Rychlé řešení neuhrazených faktur
Pro každého podnikatele a živnostníka je naprosto zásadní, aby obdržel peníze za vydanou fakturu ve splatnosti. S ohledem na dlouhodobé úspěšné podnikání je naprosto zásadní rozvíjet vztahy s obchodními partnery, kteří řádně platí. V závislosti na vykonávané činnosti přistupují živnostníci a podnikatelé u nových zákazníků k zálohovým fakturám a zálohovým platbám. Současně si u větších zakázek (záleží na finanční optice každého podnikatele a živnostníka zvlášť) prověřují své nové obchodní partnery.
Rychlé vymáhání je důležité
Naprosté většině podnikatelů a živnostníků nebyla v praxi někdy uhrazena faktura. K řešení situace a případnému vymáhání je potřeba přistupovat rychle. Při rychlém jednání se zvyšuje šance, že bude nakonec částka uhrazena, alespoň částečně. Dle § 629 občanského zákoníku platí, že obecná promlčecí lhůta trvá tři roky. Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu. Při sjednávání smluv je vhodné pamatovat i na ustanovení § 630, kde je uvedeno, že strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let. Avšak pozor, je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k ujednání.
Prodlužování neúspěšného podnikání situaci zhoršuje
Zatímco zaměstnanci v případě ztráty zaměstnání mají nárok na poměrně vysokou podporu v nezaměstnanosti, která je v roce 2026 navíc vyšší než v roce 2025 a ukončené zaměstnání pro ně nepředstavuje žádné závazky, tak OSVČ mohou skončit podnikání s dluhy, které budou následně splácet, i když již budou třeba zaměstnanci, navíc podporu v nezaměstnanosti mají OSVČ velmi nízkou. Naděje na promlčení dluhů z podnikání je navíc velmi malá. Všechny promlčecí lhůty, tj. daňové i z vlastního podnikatelského styku, jsou poměrně dlouhé. Včasné ukončení neúspěšného podnikání výrazně snižuje finanční ztráty.
TIP: Kalkulačka sociálního pojištění pro OSVČ
TIP: Kalkulačka zdravotního pojištění pro OSVČ
Další články k tématu Promlčení v praxi