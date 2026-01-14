Kdy se promlčuje platba sociálního pojištění?
Sociální pojištění musí platit OSVČ, zaměstnanci i zaměstnavatelé. Neplnění zákonných podmínek je sankcionováno a naděje na promlčení sociálního pojištění je minimální.
Standardně odvádí zaměstnanci na sociálním pojištění 7,1 % z hrubé mzdy a dalších 24,8 % za zaměstnance na sociálním pojištění platí zaměstnavatel. Zaměstnanci však přímo sami na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení sociální pojištění neposílají, za výpočet a odvod sociálního pojištění je zodpovědný zaměstnavatel, který posílá na příslušný účet celkovou částku sociálního pojištění, tedy část sraženou zaměstnanci z jeho hrubé mzdy i část placenou zaměstnavatelem za zaměstnance.
Výjimky při placení sociálního pojištění
Při výpočtu sociálního pojištění jsou určité výjimky, např. pracující řádní starobní důchodci mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %. Při splnění zákonných podmínek mají zaměstnavatelé slevu na sociálním pojištění v rozsahu 5 % na zaměstnance pracující na zkrácený úvazek. Ze zaměstnání na pracovní dohody se sociální pojištění vůbec neplatí, když je hrubá odměna do limitu. V roce 2026 se sociální pojištění z dohody o provedení práce neplatí, když hrubá měsíční odměna činí 11999 Kč a méně, a z dohody o pracovní činnosti, jestliže činí 4499 Kč a méně.
OSVČ a platba sociálního pojištění
I pro OSVČ je sociální pojištění povinnou daní. OSVČ účastné v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu platí sociální pojištění v jedné měsíční daňové platbě současně se zdravotním pojištěním a daní z příjmů. Pro účast v měsíčním dobrovolném paušálním režimu musí být splněny zákonné podmínky a jsou stanovena tři pásma v závislosti na výši a struktuře příjmů. OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující roční výdajový paušál platí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu, při výkonu hlavní činnosti však musí být vždy dodržen alespoň minimální vyměřovací základ. Od vypočteného ročního sociálního pojištění se v tomto případě odečtou zaplacené zálohy během roku.
Neplacení pojistného je problém
Všichni plátci si musí řádně a včas platit sociální pojištění. Neplnění zákonné povinnosti je sankcionováno a dlužné pojistné je následně včetně dlužného penále pečlivě vymáháno, přičemž naděje na promlčení dluhů na sociálním pojištění je velmi malá, protože promlčecí lhůty jsou dlouhé.
Co říká zákon?
Promlčení sociálního pojištění je upraveno v § 18 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb. V platném znění je uvedeno, že:
- Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti. Pokud však byl proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, tak plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.
- Právo vymáhat pojistné se promlčuje za 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu a po dobu provádění exekuce na peněžitá plnění exekučním správním orgánem.
Výše uvedené zjednodušeně znamená, že v praxi běží zvlášť promlčecí lhůta pro vyměření dlužného pojistného a zvlášť promlčecí lhůta pro vymáhání dlužného pojistného, a to včetně vyměřeného penále. Vzhledem k takto dlouhé promlčecí lhůtě je téměř nemožné se vyhnout povinné platbě na sociálním pojištění. Ke zkrácení lhůty z 10 let na 6 let dojde u sociálního pojištění, narozdíl od zdravotního pojištění, až od roku 2027.
