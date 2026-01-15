Jaká je lhůta pro doměření a placení daní?
štítky Daně Právo čtení na 2 minuty | přečteno 192×
Všem daňovým povinnostem by měli všichni daňoví poplatníci věnovat maximální pozornost. Chyby a opomenutí se prodražují. Promlčecí lhůty jsou poměrně dlouhé. Do kdy může být daň doměřena? Jaká je lhůta pro placení daně?
Většina zaměstnanců má naprosto minimální daňové starosti, protože za výpočet daně z příjmů z jednotlivých měsíčních výplat je zodpovědný jejich zaměstnavatel. Když nemá zaměstnanec povinnost si sám podat daňové přiznání, tak požádá svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a má vystaráno.
Související
Kdy lze požádat o roční zúčtování daně?
V praxi mají samozřejmě někteří zaměstnanci povinnost si sami podat daňové přiznání, např. z důvodu příjmů z podnikání, příjmů z nájmu nebo práce pro dva zaměstnavatele současně. O roční zúčtování daně může totiž svého zaměstnavatele požádat pouze zaměstnanec, který pracoval během uplynulého roku pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně za sebou, pouze však, když bylo u všech zaměstnavatelů podepsáno prohlášení k dani a současně neměl zaměstnanec během uplynulého roku žádné jiné vlastní zdanitelné příjmy (z podnikání, z kapitálového majetku, z nájmu, z ostatních zdanitelných příjmů) vyšší než 20000 Kč. Příjmy, ze kterých byla odvedena srážková daň, např. ze spořicího účtu, se pro tyto účely nehodnotí.
Tříletá prekluzivní lhůta pro doměření daně
Pro doměření daně je legislativou stanovena tříletá prekluzivní lhůta. Po uplynutí prekluzivní lhůty právo zaniká a k prekluzivní lhůtě se přihlíží automaticky. To je zásadní rozdíl oproti promlčecí lhůtě, kdy musí být vznesena námitka promlčení. V § 148 odstavci 1) daňového řádu č. 280/2009 Sb. v platném znění je uvedeno, že daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení.
Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o jeden rok, jestliže v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k některé skutečnosti uvedené v odstavci 2) předmětného paragrafu, např. podání dodatečného daňového tvrzení, oznámení rozhodnutí o stanovení daně… Navíc platí, že byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.
Šestiletá prekluzivní lhůta pro placení daně
Dle § 160 odstavce 1) daňového řádu č. 280/2009 Sb. v platném znění platí, že daň nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Lhůta pro placení daně začne běžet dnem splatnosti daně. Opět lze tuto lhůtu prodloužit při splnění zákonných podmínek uvedených v následujících odstavcích předmětného paragrafu.
Závěrem
Daňoví poplatníci by si měli vždy řádně plnit své daňové povinnosti. Prekluzivní lhůty pro doměření daně a následné placení daně jsou poměrně dlouhé a navíc je legislativou stanoveno hned několik důvodů, kdy dochází k přerušení běhu lhůty nebo kdy začíná lhůta znovu běžet.
TIP: Kalkulačka daně z příjmu pro OSVČ
Další články k tématu Promlčení v praxi