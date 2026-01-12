Hlídejte si promlčecí lhůty
Zejména věřitelé by si vždy měli pečlivě hlídat promlčecí lhůty, aby zbytečně finančně netratili. Současně by měli všichni daňoví poplatníci řádně plnit své zákonné povinnosti, protože promlčecí lhůty u daní jsou poměrně dlouhé a pověřené instituce si všechny své pohledávky důsledně hlídají.
V české právní legislativě je hned několik promlčecích lhůt. Co to je vlastně promlčecí lhůta? Zjednodušeně můžeme říci, že je to doba, do kdy se svého oprávněného nároku můžete domoci soudní cestou. Samotné promlčení u nějaké pohledávky neznamená, že nemá již věřitel na inkasovanou finanční částku nárok, ale když dlužník namítne promlčení, tak se již nelze soudně domoci dlužné částky.
Promlčení neznamená zánik práva, ale nemožnost soudního vymáhání
V praxi tedy platí, že promlčení neznamená automatický zánik práva věřitele na finanční plnění, ale když dlužník namítne promlčení, tak se již nelze domoci peněz soudní cestou. Dobrovolná úhrada promlčené částky je pochopitelně možná, v praxi však ojedinělá. Každý věřitel by měl znát promlčecí lhůtu, neboť právní zástupce druhé strany bude právě promlčecí lhůtu zkoumat mezi prvními. Když je záležitost promlčena, není potřeba řešit další okolnosti.
U každého finančního plnění je dobré znát promlčecí lhůtu
Všichni věřitelé by si měli důsledně hlídat své pohledávky a znát promlčecí lhůtu. U každé uzavřené smlouvy nebo finančního plnění je potřeba pamatovat na institut promlčení. Zejména u živnostníků a podnikatelů by to mělo být samozřejmostí. Včasné vymáhání dlužných částek je naprosto zásadní. Rychlost výrazně zvyšuje šanci na úspěch.
Jak prodloužit promlčecí lhůtu? Uznáním dluhu
Všichni věřitelé by si měli pečlivě své pohledávky hlídat, vše mít řádně smluvně a písemně ošetřeno. Každý může někdy někomu půjčit. Když se nedaří s dlužníkem dohodnout na úhradě dluhu a chceme dát ještě prostor nějakému rozumnému řešení, potom je na místě sepsání „Uznání dluhu“ dle § 639 občanského zákoníku. Sepsat dané uznání dluhu je poměrně snadné, stačí jednoznačná formulace dlužníka, že: „Uznávám svůj dluh z důvodu … ve výši … co do důvodu a výše u pana …, prohlašuji, že dlužnou částku … uhradím do …“. Samozřejmě musí být uvedeno datum a podpis a předmětný paragraf.
Co říká zákon?
V § 639 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je uvedeno, že uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.