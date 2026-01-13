Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Jak se zkracuje promlčecí lhůta u zdravotního pojištění?

foto: Canva, ilustrační fotografie

Od letošního roku se zkrátila promlčecí lhůta u zdravotního pojištění, a to poměrně výrazně. Přesto však mají dlužníci na zdravotním pojištění malou naději na promlčení svých závazků, protože všechny zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají. Kdy dochází k promlčení u předepsání a kdy u vymáhání zdravotního pojištění?

Platba zdravotního pojištění je povinná a nelze se ze systému veřejného zdravotního pojištění odhlásit. Každý občan s trvalým pobytem v Česku je zdravotně pojištěn u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven působících na trhu. Platba zdravotního pojištění je povinná a pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Státní pojištěnci jsou např. studenti, penzisté nebo příjemci rodičovského příspěvku.

Sazba zdravotního pojištění

Zaměstnanci platí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 9 % za ně odvádí zaměstnavatel. OSVČ, které vstoupily do dobrovolného měsíčního paušálního režimu, platí zdravotní pojištění současně s daní z příjmů a sociálním pojištěním v jedné měsíční platbě, přičemž v závislosti na výši a struktuře příjmů jsou zavedena tři pásma paušální daně. Pro možnost vstupu do dobrovolného měsíčního daňového paušálního režimu musí být splněny zákonné podmínky. OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující roční výdajový paušál platí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, vždy však musí být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ.

OBZP v roce 2026

Kdo není pro účely placení zdravotního pojištění zaměstnancem, OSVČ nebo státním pojištěncem, ten je automaticky veden jako osoba bez zdanitelných příjmů. Všechny OBZP si musí v roce 2026 platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 3024 Kč.

Dlužníci na zdravotním pojištění

Všichni plátci zdravotního pojištění si musí plnit své zákonné povinnosti a zejména řádně platit zdravotní pojištění. Zaměstnavatelé, OSVČ a OBZP s dluhy na zdravotním pojištění musí počítat s předepsáním penále. Naděje na promlčení dluhu na zdravotním pojištění je i po snížení promlčecí lhůty od letošního roku z deseti let na šest let malá. Promlčecí lhůta běží totiž zvlášť pro předepsání a zvlášť pro vymáhání dlužného zdravotního pojištění. Během let navíc všechny zdravotní pojišťovny všechny procesy spojené s vymáháním dlužného zdravotního pojištění značně zrychlily.

Zákonná úprava

Promlčecí lhůta u zdravotního pojištění je stanovena v § 16 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb. Od roku 2026 je promlčecí lhůta šestiletá, ještě v roce 2025 byla desetiletá. Promlčecí lhůta se však posuzuje individuálně pro samotné předepsání dluhu a pro samotné vymáhání. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného, tak běží nová lhůta a promlčecí lhůta neběží po dobu řízení u soudu, na to je potřeba pamatovat.

