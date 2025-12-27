Poradna: Kolikrát a kdy si budu jako živnostník zvedat zálohy na zdravotním pojištění?
Marek: V roce 2025 jsem platil měsíční zálohy na zdravotní pojištění ve výši 3143 Kč. Finančně se mi však dařilo, takže budu určitě platit vyšší zálohy. Musím si z důvodu zvýšení minimální zálohy platit vyšší zálohu již v lednu? Kolikrát během roku budu měnit trvalý příkaz k úhradě?
Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění v roce 2025 činila skutečně 3143 Kč a musela být vždy zaplacena do osmého dne následujícího měsíce. Začátkem ledna tak budete ještě platit zálohu za prosinec 2025, takže v lednu si ještě měsíční zálohu zvyšovat nebudete.
Nová záloha začátkem února
Pro rok 2026 opravdu dochází ke zvýšení minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění, a to na 3306 Kč. Opět se budou měsíční zálohy platit do osmého dne následujícího měsíce, takže začátkem února budete platit zálohu za leden. Pro únor si tak budete muset změnit trvalý příkaz k úhradě měsíční zálohy na zdravotním pojištění.
Přehled za rok 2025 a nová měsíční záloha
V přehledu za rok 2025 si vypočítáte roční zdravotní pojištění. Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené měsíční zálohy během roku. Jestliže se Vám v podnikání dařilo, tak pravděpodobně bude roční zdravotní pojištění vyšší než zaplacené zálohy a za rok 2025 Vám vznikne nedoplatek na zdravotním pojištění. Nedoplatek na zdravotním pojištění budete muset uhradit do osmého dne od odevzdání přehledu za rok 2025. Termín pro odevzdání přehledu za rok 2025 je do měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání za rok 2025.
Nová měsíční záloha
V případě, že se Vám v podnikání skutečně dařilo, potom se Vám v přehledu vypočítá nová měsíční záloha dle skutečně dosaženého zisku v roce 2025. Jestliže bude nová měsíční záloha vyšší než minimální záloha v roce 2026 ve výši 3306 Kč, tak budete opět měnit trvalý příkaz k úhradě. Poprvé bude nutné novou a opětovně vyšší zálohu na zdravotním pojištění zaplatit do osmého dne následujícího po měsíci, ve kterém byl odezvádn přehled za rok 2025.
Praktický příklad
Živnostník XY zaplatil formou měsíčních záloh na zdravotní pojištění během roku 2025 částku 37716 Kč (3143 Kč × 12 měsíců). Za rok 2025 dosáhl pan XY hrubého zisku ve výši 900000 Kč. Roční zdravotní pojištění činí 60750 Kč (900000 Kč × 50 % × 13,5 %). Zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu, vždy však musí být dodržen alespoň minimální vyměřovací základ. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 %.
Pan XY odevzdá přehled za rok 2025 koncem března 2026. V únoru zaplatí pan XY zálohu na zdravotním pojištění za leden ve výši 3306 Kč, v březnu zaplatí zálohu na zdravotním pojištění za únor ve výši 3306 Kč. Za leden a únor zaplatí pan XY měsíční zálohy v nové minimální výši. Při odevzdání přehledu doplatí pan XY jednorázově i nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2025 ve výši 23034 Kč (60750 Kč – 37716 Kč).
Nová záloha na zdravotním pojištění vypočtená v přehledu za rok 2025 činí 5063 Kč (60750 Kč: 12 měsíců). Začátkem dubna zaplatí pan XY novou měsíční zálohou za březen ve výši 5063 Kč a tuto novou zálohu bude platit až do odevzdání přehledu za rok 2026, protože bude velmi pravděpodobně vyšší než minimální záloha pro OSVČ v roce 2027.
Závěrem
Novou vyšší zálohu budete muset poprvé zaplatit začátkem února za leden, a to ve výši 3306 Kč. Následně budete muset opět zvýšit měsíční zálohu od odevzdání přehledu za rok 2025, přesná částka závisí na Vašem zisku za rok 2025.